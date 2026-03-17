Какие еще заявления сделал Касым-Жомарт Токаев по случаю принятия новой Конституции

В Акорде сегодня, 17 марта 2026 года, прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию Конституции Казахстана. По завершении процедуры подписания Основного закона глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к собравшимся с речью, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь президент поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции и поблагодарил молодежь за активное участие в референдуме. Также он анонсировал первую в истории страны административную амнистию.

Вместе с тем глава государства отметил вклад Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции.

"Хочу отдельно отметить плодотворную деятельность Конституционной комиссии. Члены Комиссии проделали масштабную и эффективную работу, которая убедительно продемонстрировала значимость взаимного доверия и партнерства между государством и обществом. Хочу также отметить значительный вклад в общее дело членов Общенациональной коалиции, которые на высоком уровне провели информационно-разъяснительную работу, разъясняя гражданам содержание новой Конституции. Хотел бы в этот исторический момент выразить искреннюю признательность всем членам Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, в каждом регионе, районе и городе нашей страны общественные активисты, среди которых было немало волонтеров, продемонстрировали высокую гражданскую ответственность и внесли значительный вклад в принятие Народной Конституции.

"Выражаю всем благодарность!" Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, "мы принимали Народную Конституцию, глубоко осознавая свой непреложный долг перед будущими поколениями".

"Конституция – это новый фундамент сильного, энергичного и конкурентоспособного Казахстана. Этот документ продолжает традиции законов Великой степи, демонстрируя неразрывную историческую связь и преемственность поколений. Обновленный Основной закон отвечает требованиям современности и в то же время является продолжением многовековой истории нашей государственности". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что "Конституцию по праву можно назвать подлинно Народным законом, так как в ней дух патриотизма и героизма, традиции, унаследованные нами от предков, тесно переплелись с креативностью и новаторством".

"Конституция – это стальной щит, стоящий на страже интересов государства. Одна из главных целей нашей Конституции – защита территориальной целостности, Независимости и Суверенитета страны, прав и свобод граждан, гарантия укрепления общественной справедливости и верховенства закона. Она также создает условия для развития образования, науки, инноваций и культуры, обеспечивает соблюдение чистоты и охрану природы. Главный документ Казахстана – это незыблемый символ солидарности и нерушимого единства нашего народа". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства подчеркнул, что "Конституция, принятая нашими гражданами, открывает новую веху в развитии Казахстана!"

"Казахстан зарекомендовал себя в международном сообществе как сильное и авторитетное государство. Поддерживая внутреннюю стабильность, мы укрепляем дружеские отношения с другими народами и уверенно идем в завтрашний день. Сегодня наша страна поступательно идет вперед. Поэтому нам как воздух нужны мир и дружба, терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность. Перед нами стоят высокие цели и конкретные планы. Отныне наша общая задача – безотлагательно начать их воплощение в жизнь". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что президент скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

Выступая с речью на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции Казахстана, Касым-Жомарт Токаев заявил, что молодые граждане вписали свое имя в летопись страны.