Политика

Президент подписал указ о реализации новой Конституции

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:13 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года", сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 17 марта 2026 года.

В тексте отмечено, что в связи с принятием на республиканском референдуме 15 марта 2026 года Конституции РК президент постановил:

  1. Опубликовать текст Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года (далее – Конституция Республики Казахстан), в периодических печатных изданиях "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда".
  2. Передать оригинал Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, на хранение в Архив президента Республики Казахстан.
  3. Установить, что оригинал Конституции РК хранится у президента Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил Центральной комиссии референдума обеспечить направление текста Конституции РК в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана.

Кроме того, необходимо определить, что в порядке законодательной инициативы президента Казахстана на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:

  • проект Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан";
  • проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі".

Далее отмечено, что Администрации президента совместно с заинтересованными государственными органами необходимо обеспечить разработку и внесение на рассмотрение президента РК проектов законодательных актов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа.

Согласно указу, стоит определить, что в порядке законодательной инициативы правительства на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:

  • проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан";
  • проект Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Еще правительству, центральным и местным государственным органам Казахстана поручено принять необходимые меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией РК.

По данным указа, правительству до 7 апреля 2026 года необходимо утвердить план по продвижению Конституции РК.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию президента.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции.

Утром 17 марта 2026 года председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров огласил итоговые результаты голосования. Так, в референдуме приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой Конституции РК, составило 7 954 667 человек, или 87,15% от принявших участие в голосовании.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
