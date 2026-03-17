"Люди берут кредиты на подарки и живут в минусе": как в Карагандинской области учат финансовой грамотности

В Карагандинской области тысячи людей пытаются выбраться из долгов. Разобраться в финансах и найти выход помогает проект "Қарызсыз қоғам". О том, кто сегодня приходит учиться финансовой грамотности и почему кредиты берут даже на подарки, Zakon.kz рассказала ментор проекта Асель Атабаева.

– Асель, что сегодня представляет собой проект "Қарызсыз қоғам" и почему он стал таким востребованным?

– На самом деле все просто: управление финансами – это управление жизнью. Каждый день человек принимает решения: как потратить, где сэкономить, как заработать. Но этому нигде не учат. Ни в школе, ни в университете. Даже я, имея профильное образование, столкнулась с тем, что практических навыков просто нет. Поэтому и появился этот проект, как ответ на реальную проблему закредитованности населения. Он стартовал в пилотном режиме в 2023 году, а уже в 2024-м был масштабирован по всей стране. Только в Карагандинской области за 2024 год мы обучили более 11 тысяч человек. А за 2025 год – более 56 тысяч человек.

– Насколько острая ситуация в регионе?

– Цифры говорят сами за себя. За время работы проекта в области зафиксировано более 66 тысяч обращений. Большинство – женщины. Очень много работающих людей, предпринимателей. То есть это не только социально уязвимые категории, как принято думать. Самые частые запросы – реструктуризация долгов, снятие арестов со счетов, консультации по микрозаймам и коллекторам. И важный момент: более 85 процентов обратившихся проходят обучение. Это значит, что люди действительно хотят разобраться и изменить ситуацию. В 2024 году и в начале 2025 года мы проводили его оффлайн. Но потом решили проводить онлайн, так как многие не могут посещать занятия.

– Как проходит обучение?

– Все обучающие материалы размещены на онлайн-платформе qogamfin.kz, где участники могут проходить обучение в удобное время. Это позволило значительно расширить охват проекта и сделать помощь доступной для людей из отдаленных районов. Помимо обучения, в проекте выстроена система сопровождения граждан. Она разделена на два направления: досудебное и судебное.

В досудебном порядке участникам предоставляются готовые шаблоны заявлений, инструкции и видеоразборы. Человек самостоятельно направляет обращения в банки или государственные органы. Это связано с требованиями законодательства и банковской тайны.

В более сложных случаях подключается судебное сопровождение. Участнику предлагается оформить доверенность, после чего юристы проекта могут представлять его интересы, направлять официальные запросы и участвовать в судебных процессах.

– Какие ситуации встречаются чаще всего?

– Иногда парадоксальные. Есть люди, у которых ежемесячные платежи по кредитам в два-три раза превышают доход. Например, зарабатывает человек 180 тысяч тенге, а платит 300 –400 тысяч. И при этом старается не допускать просрочек. Это не про безответственность. Это про отсутствие финансовых знаний.

– Есть ли примеры, когда обучение реально меняет мышление?

– Очень много. Одна из участниц хотела взять кредит на подарок маме, iPhone. Я спросила: "Что изменится, если у вашей мамы не будет этого телефона?". Ответ был очевидный – ничего. Зато кредит на 4 года с ежемесячным платежом – это уже нагрузка на всю семью. В итоге она отказалась от займа и выбрала более разумный вариант. Казалось бы, мелочь. Но именно с таких решений начинается финансовая стабильность.

– А есть истории, когда проект помог выйти из кризиса?

– Конечно. Например, карагандинец оформил товарный кредит на смартфон по совету знакомого. Тот уверял: платить не придется, через месяц долг "обнулят". Мужчина поверил, передал товар, получил часть денег – и вскоре столкнулся со звонками коллекторов. Позже выяснилось: по такой схеме были обмануты более 150 человек. В рамках проекта ему помогли восстановить реальную кредитную историю и выйти на график погашения. Сейчас он постепенно закрывает долг и уже понимает, как не попадать в подобные ситуации.

Еще один случай – пожилая женщина, которая стала жертвой кибермошенников. На ее имя оформили банковские счета. Через них прошли десятки миллионов тенге. Сама она об этом не знала, ни приложениями, ни онлайн-банкингом не пользовалась. В результате именно она оказалась ответчиком по делу. Сейчас идет разбирательство. Мы сопровождаем ее, помогаем. Этот случай показывает новую проблему так называемых "дропперов", когда счета оформляют на ничего не подозревающих людей.

Еще один запомнившийся кейс – история жительницы города Шахтинск Карагандинской области по имени Светлана. Она работала воспитателем и брала микрозаймы, чтобы закрывать другие займы. Долг рос как снежный ком. Начались звонки, давление, угрозы со стороны коллекторов. Ей даже говорили, что лишат родительских прав и отберут квартиру.

После обучения и сопровождения ей помогли выстроить план, урегулировать долги и восстановить контроль над ситуацией. Сегодня она официально работает и говорит, что впервые за долгое время чувствует спокойствие.

– Многие воспринимают банкротство как быстрый выход. Это так?

– Нет. Это крайняя мера. Да, в проекте мы помогаем подать на внесудебное банкротство, если человек соответствует условиям. Но не все подходят. И есть важный момент: сейчас часть людей осознанно пытается "войти" в банкротство – берут кредиты и не платят. Такие кейсы, как правило, отсеиваются. Банкротство – это не способ обнулить жизнь без последствий. Это серьезная процедура с ограничениями.

– Сложно ли работать с должниками?

– В этом году сложнее. Если раньше приходили осознанные люди, то сейчас мы работаем с теми, у кого просрочки уже более 90 дней. И многие из них ждут, что долги просто спишут. Но наша задача не просто "закрыть кредит", а изменить мышление. Мы даем инструменты. А результат зависит от самого человека.

– Какой главный вывод вы бы сделали?

– Сегодня кредит стал слишком доступным. И люди часто принимают решения на эмоциях: "хочу сейчас", "нужно срочно". Но за этим стоят годы выплат. Финансовая грамотность – это не про экономию, это про осознанность. И чем раньше человек это понимает, тем меньше шансов оказаться в долговой ловушке.

Проект "Қарызсыз қоғам" продолжает работу в регионе. Сейчас обучение проходит точечно, для тех, кто уже столкнулся с серьезными просрочками. Но для нас главный результат – не цифры и отчеты, а истории людей, которые смогли начать все заново.