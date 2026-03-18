#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Важный нюанс о детских паспортах сообщили казахстанцам: придется менять даже если срок не вышел

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:06 Фото: Zakon.kz
В шымкентском филиале Госкорпорации "Правительства для граждан" 18 марта 2026 года рассказали о нюансах получениях детских паспортов и напомнили о стоимости документа в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В филиале пояснили, что оформить паспорт ребенку можно с самого рождения.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан, для выезда за пределы страны каждый гражданин, независимо от возраста, должен иметь собственный паспорт. Так, в 2025 году в Шымкенте было выдано 132 тысячи паспортов, а за первые два месяца 2026 года оформлено 23 тысячи паспортов для детей", – отметили в ведомстве.

Для получения паспорта родителям необходимо:

  • обратиться в любой Центр обслуживания населения города
  • при себе следует иметь свидетельство о рождении ребенка
  • удостоверение личности одного из родителей
  • квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (17 300 тенге).

Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно. Срок оказания услуги составляет до 15 рабочих дней.

Также в филиале отметили, что дети быстро меняются внешне, поэтому иногда сотрудники пограничной службы могут не узнать ребенка по фотографии в документе. В таких случаях паспорт необходимо заменить, даже если срок его действия еще не закончился. Для детей до 12 лет паспорт оформляется на 5 лет, в возрасте от 12 до 16 лет – на 10 лет.

"Кроме того, предусмотрены категории граждан, для которых паспорт выдается бесплатно. К ним относятся обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", дети -сироты, дети с инвалидностью, а также дети, оставшиеся без попечения родителей", – добавили в филиале.

Там также напомнили, что жителям Шымкента доступна услуга ускоренного оформления паспорта. По желанию документ может быть оформлен в течение 1 или 3 рабочих дней, при условии дополнительной оплаты за срочность.

В "Правительстве для граждан" ранее рассказали, какие услуги можно получить в ЦОНах без привязки к месту вашей прописки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: