Важный нюанс о детских паспортах сообщили казахстанцам: придется менять даже если срок не вышел
В филиале пояснили, что оформить паспорт ребенку можно с самого рождения.
"В соответствии с законодательством Республики Казахстан, для выезда за пределы страны каждый гражданин, независимо от возраста, должен иметь собственный паспорт. Так, в 2025 году в Шымкенте было выдано 132 тысячи паспортов, а за первые два месяца 2026 года оформлено 23 тысячи паспортов для детей", – отметили в ведомстве.
Для получения паспорта родителям необходимо:
- обратиться в любой Центр обслуживания населения города
- при себе следует иметь свидетельство о рождении ребенка
- удостоверение личности одного из родителей
- квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (17 300 тенге).
Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно. Срок оказания услуги составляет до 15 рабочих дней.
Также в филиале отметили, что дети быстро меняются внешне, поэтому иногда сотрудники пограничной службы могут не узнать ребенка по фотографии в документе. В таких случаях паспорт необходимо заменить, даже если срок его действия еще не закончился. Для детей до 12 лет паспорт оформляется на 5 лет, в возрасте от 12 до 16 лет – на 10 лет.
"Кроме того, предусмотрены категории граждан, для которых паспорт выдается бесплатно. К ним относятся обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", дети -сироты, дети с инвалидностью, а также дети, оставшиеся без попечения родителей", – добавили в филиале.
Там также напомнили, что жителям Шымкента доступна услуга ускоренного оформления паспорта. По желанию документ может быть оформлен в течение 1 или 3 рабочих дней, при условии дополнительной оплаты за срочность.
