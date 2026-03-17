Паспорт, пенсия, права и не только: какие госуслуги можно получить в любом городе Казахстана

Сегодня, 17 марта 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что такое экстерриториальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в госкорпорации, экстерриториальные услуги – это современный формат работы госуслуг, который полностью отменяет привязку к месту вашей прописки.

"Если раньше для оформления документов на дом или замены прав нужно было ехать строго в "свой" район или город, то теперь эти границы стерты", – подчеркнули в пресс-службе НАО во вторник.

В "Правительстве для граждан" уточнили, что к государственным услугам, "не привязанным" к прописке, относятся:

Документирование:

Выдача паспорта и удостоверения личности (при обмене по сроку, утере или смене данных).

Формирование ИИН.

Социальная сфера:

Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним до 1,5 года.

Оформление пенсий (базовой и по возрасту).

Выдача различных справок (о несудимости, о наличии/отсутствии жилья, пенсионные выписки).

РАГС:

Регистрация брака;

Получение повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния.

А к экстерриториальным услугам спецЦОНов относятся:

Регистрация транспорта.

Выбор и получение ГРНЗ (номеров) любого региона.

Водительские удостоверения:

– получение прав впервые (после сдачи экзаменов в любом городе);

– обмен прав при истечении срока действия или смене фамилии.

– выдача дубликата при утере.

Экзамены: сдача теоретического и практического экзаменов в любом автоматизированном спецЦОНе страны.

"Сроки зависят от вида услуги, но экстерриториальный принцип их не увеличивает", – отметили в пресс-службе госкорпорации.

