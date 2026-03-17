Паспорт, пенсия, права и не только: какие госуслуги можно получить в любом городе Казахстана
Как пояснили в госкорпорации, экстерриториальные услуги – это современный формат работы госуслуг, который полностью отменяет привязку к месту вашей прописки.
"Если раньше для оформления документов на дом или замены прав нужно было ехать строго в "свой" район или город, то теперь эти границы стерты", – подчеркнули в пресс-службе НАО во вторник.
В "Правительстве для граждан" уточнили, что к государственным услугам, "не привязанным" к прописке, относятся:
Документирование:
- Выдача паспорта и удостоверения личности (при обмене по сроку, утере или смене данных).
- Формирование ИИН.
Социальная сфера:
- Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним до 1,5 года.
- Оформление пенсий (базовой и по возрасту).
- Выдача различных справок (о несудимости, о наличии/отсутствии жилья, пенсионные выписки).
РАГС:
- Регистрация брака;
- Получение повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния.
А к экстерриториальным услугам спецЦОНов относятся:
- Регистрация транспорта.
- Выбор и получение ГРНЗ (номеров) любого региона.
- Водительские удостоверения:
– получение прав впервые (после сдачи экзаменов в любом городе);
– обмен прав при истечении срока действия или смене фамилии.
– выдача дубликата при утере.
- Экзамены: сдача теоретического и практического экзаменов в любом автоматизированном спецЦОНе страны.
"Сроки зависят от вида услуги, но экстерриториальный принцип их не увеличивает", – отметили в пресс-службе госкорпорации.
