Общество

Новая Конституция предусматривает расширение источников финансирования медпомощи – Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов 18 марта 2026 года на заседании правительства озвучил поручения для ряда центральных государственных органов в части реализации положений новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Конституции закреплена возможность расширения источников финансирования медицинской помощи, включая внебюджетные средства.

"Это делает систему более устойчивой и гибкой. Страховой пакет станет основным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи. До 1 апреля 2026 года Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции следует внести в Парламент необходимые поправки в действующее законодательство", – сказал Бектенов.

Министерству цифрового развития также поручено обеспечить размещение текста Конституции на общедоступных электронных платформах, а Министерствам просвещения, науки и высшего образования до 20 апреля провести учебные занятия по положениям Конституции в школах, колледжах и университетах и разработать соответствующие методические рекомендации и учебно-методические пособия.

Также премьер поручил Министерству труда до 1 апреля внести проекты поправок в Социальный и Трудовой кодексы в части совершенствования государственной политики занятости и развития трудового потенциала населения.

"Конституционально закреплены нормы об охране окружающей среды и бережного отношения к природе. Их реализация направлена на поддержку инициативы президента "Таза Казахстан" по улучшению экологической ситуации, формированию экологической культуры населения. Экологическая ответственность становится базовым конституционным принципом с реальными правовыми обязательствами. Министерству экологии до 1 апреля внести в Парламент соответствующие поправки в Экологический кодекс", – добавил премьер.

Кроме того, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено усилить механизмы контроля в сфере защиты персональных данных и форсировать разработку соответствующих законодательных поправок, а МВД – проанализировать ход исполнения мероприятий Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка и при необходимости внести соответствующие коррективы.

Ранее МВД и Минюст получили поручения по проведению административной амнистии.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Новая Конституция закладывает фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка – Бектенов
09:19, Сегодня
Новая Конституция закладывает фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка – Бектенов
МВД и Минюст получили поручения по проведению административной амнистии
10:37, Сегодня
МВД и Минюст получили поручения по проведению административной амнистии
Давать своевременные прогнозы погоды фермерам поручил Олжас Бектенов
12:52, 24 февраля 2026
Давать своевременные прогнозы погоды фермерам поручил Олжас Бектенов
Последние
Популярные
Читайте также
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
10:58, Сегодня
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
10:26, Сегодня
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
10:08, Сегодня
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
09:40, Сегодня
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
