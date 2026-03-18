Новая Конституция предусматривает расширение источников финансирования медпомощи – Бектенов
Он напомнил, что в Конституции закреплена возможность расширения источников финансирования медицинской помощи, включая внебюджетные средства.
"Это делает систему более устойчивой и гибкой. Страховой пакет станет основным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи. До 1 апреля 2026 года Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции следует внести в Парламент необходимые поправки в действующее законодательство", – сказал Бектенов.
Министерству цифрового развития также поручено обеспечить размещение текста Конституции на общедоступных электронных платформах, а Министерствам просвещения, науки и высшего образования до 20 апреля провести учебные занятия по положениям Конституции в школах, колледжах и университетах и разработать соответствующие методические рекомендации и учебно-методические пособия.
Также премьер поручил Министерству труда до 1 апреля внести проекты поправок в Социальный и Трудовой кодексы в части совершенствования государственной политики занятости и развития трудового потенциала населения.
"Конституционально закреплены нормы об охране окружающей среды и бережного отношения к природе. Их реализация направлена на поддержку инициативы президента "Таза Казахстан" по улучшению экологической ситуации, формированию экологической культуры населения. Экологическая ответственность становится базовым конституционным принципом с реальными правовыми обязательствами. Министерству экологии до 1 апреля внести в Парламент соответствующие поправки в Экологический кодекс", – добавил премьер.
Кроме того, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено усилить механизмы контроля в сфере защиты персональных данных и форсировать разработку соответствующих законодательных поправок, а МВД – проанализировать ход исполнения мероприятий Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка и при необходимости внести соответствующие коррективы.
Ранее МВД и Минюст получили поручения по проведению административной амнистии.