Общество

МВД и Минюст получили поручения по проведению административной амнистии

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:37 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 18 марта 2026 года на заседании правительства озвучил поручения по проведению административной амнистии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что административная амнистия инициирована впервые в истории нашей страны.

"Вчера президент в связи с принятием новой Конституции инициировал проведение амнистии по ряду правонарушений, не представляющих угрозы безопасности граждан и государства. Министерствам внутренних дел и юстиции совместно с Генеральной прокуратурой в двухнедельный срок внести детальные предложения по механизму проведения амнистии", – сказал Бектенов.

Он также напомнил, что главой государства пересмотрен формат работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве.

"В этой связи поручаю Министерству внутренних дел до конца апреля текущего года обеспечить проведение заседания комиссии в новом формате", – добавил премьер.

Ранее Токаев анонсировал первую в истории страны административную амнистию.

Азамат Сыздыкбаев
