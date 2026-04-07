Олжас Бектенов поручил включить положения Конституции в учебную программу школ, колледжей и университетов

Фото: akorda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 7 апреля 2026 года рассказал о планах по повышению правовой грамотности населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что ведется системная информационно-разъяснительная работа всех новелл Конституции, в которой участвуют эксперты и общественные деятели. "В соответствии с поручением главы государства Правительством утвержден План мероприятий по разъяснению Конституции нашей страны... ...Министерства просвещения, науки и высшего образования должны обеспечить своевременную разработку комплексной программы по формированию правовой грамотности населения, а также включение положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов", – заявил глава Кабмина. Также поручено завершить анализ законодательства и актуализацию программных документов. "Следует в установленные сроки завершить комплексный анализ действующего законодательства и актуализацию всех действующих законов и программных документов с учетом положений новой Конституции. Поручаю всем центральным и местным исполнительным государственным органам обеспечить реализацию Плана мероприятий", – подчеркнул Олжас Бектенов. 18 марта 2026 года на сайте газеты "Казахстанская правда" официально опубликован полный текст новой Конституции Казахстана.

