Казахстанская авиакомпания продлила приостановку полетов в Дубай до 19 апреля

Казахстанский лоукостер FlyArystan выступил с важным заявлением о рейсах в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. Так, авиакомпания продлевает временную приостановку выполнения рейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау до 19 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Уведомление для казахстанцев разместила пресс-служба авиакомпании 18 марта 2026 года в своем Telegram-канале.

Специалисты уточняют, что это решение принято в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и действующими ограничениями в регионе.

Ранее временная отмена рейсов по данному направлению действовала до 31 марта 2026 года.

"В текущих условиях выполнение полетов остается невозможным, в связи с чем период приостановки продлен. Все решения принимаются с безусловным приоритетом обеспечения безопасности полетов". Пресс-служба FlyArystan

Также отмечено, что пассажирам отмененных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения.

10 марта крупнейшая авиакомпания Казахстана выступала с аналогичным сообщением. Тогда отмечалось, что Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно.