Общество

Казахстанская авиакомпания продлила приостановку полетов в Дубай до 19 апреля

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанский лоукостер FlyArystan выступил с важным заявлением о рейсах в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. Так, авиакомпания продлевает временную приостановку выполнения рейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау до 19 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Уведомление для казахстанцев разместила пресс-служба авиакомпании 18 марта 2026 года в своем Telegram-канале.

Специалисты уточняют, что это решение принято в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и действующими ограничениями в регионе.

Ранее временная отмена рейсов по данному направлению действовала до 31 марта 2026 года.

"В текущих условиях выполнение полетов остается невозможным, в связи с чем период приостановки продлен. Все решения принимаются с безусловным приоритетом обеспечения безопасности полетов".Пресс-служба FlyArystan

Также отмечено, что пассажирам отмененных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения.

10 марта крупнейшая авиакомпания Казахстана выступала с аналогичным сообщением. Тогда отмечалось, что Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Все рейсы в Дубай отменены крупнейшей авиакомпанией Казахстана
17:14, 10 марта 2026
Все рейсы в Дубай отменены крупнейшей авиакомпанией Казахстана
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Грузию
14:13, 23 января 2026
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Грузию
Приостановлены полеты между Атырау и Дубаем
11:14, 20 июня 2025
Приостановлены полеты между Атырау и Дубаем
Последние
Популярные
Читайте также
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
16:56, Сегодня
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
16:45, Сегодня
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
16:24, Сегодня
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
16:09, Сегодня
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
