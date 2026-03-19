Общество

Домбру могут разрешить перевозить в салоне самолета

Астана, сенат, самолеты, домра, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 11:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в кулуарах Сената 19 марта 2026 года сообщил, что вопрос перевозки домбры в салоне самолета планируется урегулировать уже в мае, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируются ли дополнительные послабления со стороны авиакомпаний для пассажиров и рассматривается ли возможность разрешить перевозку домбры в салоне самолета.

"На самом деле по этому конкретному кейсу работа ведется. Есть задача у Комитета гражданской авиации законодательно урегулировать перевозку музыкальных инструментов, в том числе домбры. Я думаю, что в ближайшее время мы внесем соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров, грузов и багажа, чтобы это было четко и понятно для пассажиров – каким образом перевозить музыкальный инструмент и какая процедура при этом должна использоваться. Чтобы быть более конкретным, думаю, в течение одного месяца это решение будет выработано", – заявил вице-министр.

Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил, что новые правила будут распространяться на все авиакомпании, отметив, что Комитет гражданской авиации уже работает над их разработкой с учетом общественного запроса.

Также представители СМИ поинтересовались, планируется ли разрешить перевозку в салоне всех музыкальных инструментов или только отдельных категорий.

"Сейчас как раз идет обсуждение. Это зависит от размеров инструмента. Мы будем исходить из того, каким образом должно происходить предварительное уведомление. Должен быть четкий порядок, чтобы человек понимал, как правильно и без проблем перевезти музыкальный инструмент", – заявил вице-министр.

Он подтвердил, что в случае положительного решения перевозка музыкальных инструментов в салоне может быть разрешена уже с мая 2026 года.

Ранее он рассказал, на какой стадии проект нового аэропорта в Астане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
