Общество

В Казахстане назвали сроки появления интернета в самолетах

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 12:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в кулуарах Сената сообщил, что интернет на борту самолетов может появиться уже к концу 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда казахстанские авиакомпании планируют внедрить интернет на борту самолетов.

"В данном направлении работа ведется совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Воздушные суда, поставка которых планируется в этом году, – это Dreamliner 787, предполагается, что они в первую очередь будут оснащены интернетом на борту, соответствующая работа уже ведется. С учетом этого могу предположить, что это произойдет к концу 2026 года или в начале 2027 года", – озвучил вице-министр.

Он пояснил, что данные воздушные суда будут выполнять как внутренние, так и международные рейсы, поскольку относятся к дальнемагистральным.

Ранее стало известно, что домбру могут разрешить перевозить в салоне самолета.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
