Общество

На какой стадии проект нового аэропорта в Астане

Фото: akorda.kz
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что проект строительства нового аэропорта в Астане находится на стадии проработки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, создана рабочая группа под руководством акимата города, туда входят все компетентные органы.

"Понятно, что данному вопросу предшествует очень кропотливая, детальная работа, потому что там очень много параметров. Поэтому в настоящее время процесс начат и он идет. Все технические специалисты, эксперты изучают всевозможные варианты", – озвучил он.

Он также подтвердил, что новый аэропорт станет крупным авиационным хабом, соответствующим всем современным требованиям и стандартам.

24 декабря 2025 года о строительстве нового аэропорта в Астане высказался президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
