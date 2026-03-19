Как обеспечивают безопасность детей в казахстанских школах нового формата

Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК перечислил меры безопасности в школах "Келешек мектептері", передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что в школах "Келешек мектептері" обеспечению безопасной среды для школьников уделено большое внимание.

"Установлены видеокамеры, которые напрямую подключены к ЦОУ, есть турникеты и контроль доступа с технологией Face ID. Также установлены тревожные кнопки с обеспечением лицензированной охраны", – перечислил Шарабасов.

Кроме того, по его словам, впервые в школах было проведено зонирование.

"Теперь дети старшей и начальной школы имеют отдельные входы и выходы как в школу, так и в столовые", – добавил вице-министр.

