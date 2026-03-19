Как обеспечивают безопасность детей в казахстанских школах нового формата
Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК перечислил меры безопасности в школах "Келешек мектептері", передает корреспондент Zakon.kz.
Он заверил, что в школах "Келешек мектептері" обеспечению безопасной среды для школьников уделено большое внимание.
"Установлены видеокамеры, которые напрямую подключены к ЦОУ, есть турникеты и контроль доступа с технологией Face ID. Также установлены тревожные кнопки с обеспечением лицензированной охраны", – перечислил Шарабасов.
Кроме того, по его словам, впервые в школах было проведено зонирование.
"Теперь дети старшей и начальной школы имеют отдельные входы и выходы как в школу, так и в столовые", – добавил вице-министр.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript