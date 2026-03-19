32 казахстанские школы остаются в аварийном состоянии

Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о принимаемых мерах борьбы с трехсменными и аварийными школами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2019 года в стране построено более 1,2 тысяч школ.

"За этот период мы снизили количество трехсменных школ в 4 раза, а аварийных – в 2 раза. Сегодня у нас осталось 53 трехсменные школы, и 32 аварийные школы. Это составляет менее 1% от общего количества", – заверил Шарабасов.

Он также поделился планами по строительству школ в 2026 году.

"В этом году у нас запланировано строительство 90 школ на 50 тысяч мест. Мы принимаем все меры по устранению аварийных и трехсменных школ", – добавил вице-министр.

