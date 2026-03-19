#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

32 казахстанские школы остаются в аварийном состоянии

Школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:53 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о принимаемых мерах борьбы с трехсменными и аварийными школами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2019 года в стране построено более 1,2 тысяч школ.

"За этот период мы снизили количество трехсменных школ в 4 раза, а аварийных – в 2 раза. Сегодня у нас осталось 53 трехсменные школы, и 32 аварийные школы. Это составляет менее 1% от общего количества", – заверил Шарабасов.

Он также поделился планами по строительству школ в 2026 году.

"В этом году у нас запланировано строительство 90 школ на 50 тысяч мест. Мы принимаем все меры по устранению аварийных и трехсменных школ", – добавил вице-министр.

Ранее он прокомментировал вопрос дефицита школ в густо застраиваемых районах крупных городов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: