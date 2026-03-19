Общество

Депутат предлагает провести аудит энергосектора и ужесточить требования к подрядчикам

Фото: Zakon.kz
Сенатор Бекбол Орынбасаров 19 марта 2026 года в своем депутатском запросе заявил о системных проблемах в энергетике и предложил провести аудит отрасли, ужесточить требования к подрядчикам и ввести подготовку специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, многочисленные обращения от экспертов, инженеров и представителей предприятий указывают на критическое состояние ремонтно-наладочных работ, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие прозрачности в закупках. Сенатор обратил внимание на парадоксальную ситуацию: при вложении более 500 млрд тенге в рынок электрической мощности прирост установленной мощности составил лишь около 1%. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных системных сбоях и низкой эффективности расходования средств.

Он также подчеркнул, что ремонтные работы все чаще превращаются в формальность и источник прибыли для ограниченного круга компаний, тогда как реальное состояние оборудования продолжает ухудшаться. Тендеры, как отметил парламентарий, зачастую проходят без реальной конкуренции – контракты получают посредники без собственной технической базы и специалистов, что снижает качество работ и вытесняет профессионалов с рынка.

"Особую обеспокоенность вызывает положение в сфере пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на электростанциях. Это ключевой этап, от которого напрямую зависит безопасная и стабильная работа котлов, турбин и тепловых сетей. Однако в Казахстане этот вид деятельности практически не регулируется: отсутствуют единые требования к квалификации, система лицензирования и подготовка кадров. В результате, по оценкам специалистов, в стране осталось 4-5 профессиональных инженерных команд, способных выполнять такие работы на должном уровне, что является критически малым числом для энергетической безопасности государства. Все это приводит к снижению качества ремонтов, росту аварийности, ускоренному износу оборудования, увеличению расхода топлива и, как следствие, к росту себестоимости электро- и теплоэнергии", – сказал Бекбол Орынбасаров.

В связи с этим сенатор предложил провести комплексный анализ ситуации, включая проверку возможной аффилированности подрядчиков с энергокомпаниями и оценку эффективности использования средств.

Также он считает необходимым пересмотреть систему закупок, сделав акцент на квалификации, опыте и наличии ресурсов, а не только на цене. Кроме того, предложено ввести четкие требования к допуску на такие работы и создать систему подготовки и аттестации специалистов.

Ранее Депутат Геннадий Шиповских предложил вернуть госконтроль над автошколами и ужесточить подготовку водителей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
