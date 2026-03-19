Депутат предлагает вернуть госконтроль над автошколами и ужесточить подготовку водителей

Депутат Геннадий Шиповских 19 марта 2026 года в своем депутатском запросе озвучил предложение вернуть государственный контроль над автошколами, ужесточить подготовку водителей и внедрить "вафельную" разметку на перекрестках, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации депутата, в 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос – до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП. Кроме того, за последние 3 года погибли тысячи человек, более 100 тысяч получили различные травмы.

"Особого внимания требует и вопрос подготовки водителей. Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД "Автошкола", в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 – государственные, а 567 – частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе все чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей", – подчеркнул сенатор.

В этой связи Геннадий Шиповских предлагает восстановить государственный контроль и аккредитационные требования к автошколам, а также усилить стандарты учебных программ и практической подготовки.

Кроме того, в запросе поднимается вопрос формирования единой аналитической системы, основанной на детальном анализе причин ДТП, что позволит выстроить более эффективную профилактическую работу.

Также предлагается внедрить современные инструменты регулирования движения, в том числе "вафельную дорожную разметку" на загруженных перекрестках, что поможет снизить заторы и повысить безопасность.

"Необходимо обратить внимание на современные методы организации дорожного движения. В частности, на крупных перекрестках в городах нередко возникают ситуации, когда из-за заторов автомобили вынужденно останавливаются прямо внутри перекрестка. Это не только нарушает общий ритм движения, но и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи целесообразно рассмотреть внедрение так называемой "вафельной дорожной разметки", широко применяемой в международной практике. Такая разметка четко указывает водителям на запрет въезда на перекресток в условиях затора. В результате уменьшается блокирование перекрестков, улучшается организация движения и повышается уровень дорожной безопасности", – отметил депутат.

