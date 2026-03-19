#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Депутат предлагает вернуть госконтроль над автошколами и ужесточить подготовку водителей

Фото: freepik
Депутат Геннадий Шиповских 19 марта 2026 года в своем депутатском запросе озвучил предложение вернуть государственный контроль над автошколами, ужесточить подготовку водителей и внедрить "вафельную" разметку на перекрестках, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации депутата, в 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос – до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП. Кроме того, за последние 3 года погибли тысячи человек, более 100 тысяч получили различные травмы.

"Особого внимания требует и вопрос подготовки водителей. Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД "Автошкола", в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 – государственные, а 567 – частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе все чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей", – подчеркнул сенатор.

В этой связи Геннадий Шиповских предлагает восстановить государственный контроль и аккредитационные требования к автошколам, а также усилить стандарты учебных программ и практической подготовки.

Кроме того, в запросе поднимается вопрос формирования единой аналитической системы, основанной на детальном анализе причин ДТП, что позволит выстроить более эффективную профилактическую работу.

Также предлагается внедрить современные инструменты регулирования движения, в том числе "вафельную дорожную разметку" на загруженных перекрестках, что поможет снизить заторы и повысить безопасность.

"Необходимо обратить внимание на современные методы организации дорожного движения. В частности, на крупных перекрестках в городах нередко возникают ситуации, когда из-за заторов автомобили вынужденно останавливаются прямо внутри перекрестка. Это не только нарушает общий ритм движения, но и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи целесообразно рассмотреть внедрение так называемой "вафельной дорожной разметки", широко применяемой в международной практике. Такая разметка четко указывает водителям на запрет въезда на перекресток в условиях затора. В результате уменьшается блокирование перекрестков, улучшается организация движения и повышается уровень дорожной безопасности", – отметил депутат.

Ранее Сенат одобрил поправки по защите трудовых прав и безопасности труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: