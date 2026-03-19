Насколько Казахстан преуспел в развитии цифровых технологий и интернета – исследование

Казахстан вошел в число лидеров среди стран СНГ по уровню развития информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему опубликованному отчету "Network Readiness Index 2026", Казахстан в рейтинге стран по индексу сетевой готовности занял 65-е место из 127 возможных и тем самым превзошел по этому показателю большую часть стран СНГ.

Что известно о рейтинге

Составителем глобального рейтинга стран по индексу сетевой готовности является американский независимый исследовательский центр "Portulans Institute". Специализируется он на изучении цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и развитии человеческого капитала.

Формируемый ими итоговый индекс сетевой готовности, или как его еще называют "Network Readiness Index", служит наглядной демонстрацией того, насколько то или иное государство адаптировано к цифровой экономике.

В общем, в ходе своей оценки специалисты этого центра пытаются определить, насколько эффективно государство использует ИКТ в процессе развития своей экономики, умеют ли его граждане пользоваться компьютером и другим гаджетами, есть ли у населения и бизнеса возможность получить доступ к быстрому интернету, а также уровень автоматизации государственных услуг.

Расчеты конечного индекса проводятся по 62 показателям, объединенным в 4 основные группы: технологии, управление, люди и влияние.

Получаемые результаты собираются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Позиции в СНГ

По мнению аналитиков вышеназванного центра, на пространстве СНГ к цифровой экономике наилучшем образом адаптирована Россия. Она занимает 56-е место в общемировом зачете с итоговым индексом в 52,01 балла.

Второе место по этому показателю среди стран Содружества занимает Армения (62-е место с итоговым индексом в 50,85 балла), а третье – Казахстан (65-е место с итоговым индексом в 49,06 балла).

Следом за ними расположились: Узбекистан (72-е место с итоговым индексом в 46,47 балла), Азербайджан (75-е место с итоговым индексом в 48,08 балла) и Кыргызстан (90-е место с итоговым индексом в 42,44 балла).

Показатели Беларуси и Таджикистана при составлении этого рейтинга не учитывались.

Кто первый, а кто последний

Мировыми лидерами по индексу сетевой готовности, соответственно, по тому, насколько они адаптированы к цифровой экономике, являются Соединенные Штаты Америки (70,13 балла), Финляндия (75,82 балла) и Сингапур (75,46).

В десятку лучших стран по этому показателю также входят: Дания (75,14 балла), Швеция (75,09 балла), Нидерланды (75,08 балла), Германия (74,12 балла), Великобритания (73,85 балла), Швейцария (73,63 балла) и Южная Корея (72,38 балла).

Кроме того, стоит отметить, что Китай с его крупнейшей экономикой в мире в данном рейтинге занял 24-е место (65,74 балла), а Индия лишь 45-е (54,43 балла).

Замыкают рейтинг стран по индексу сетевой готовности Ангола (23,17 балла), Мавритания (23,03 балла) и Бурунди (14,76 балла).