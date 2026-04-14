Статьи

Уровень образованности казахстанцев продолжает расти – результаты исследований

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:55
Казахстан в 2025 году вошел в топ-35 стран мира с самым высоким индексом уровня образования, сообщает Zakon.kz.

По результатам проводимых исследований специалистами Программы развития ООН (ПРООН), Казахстан в 2025 году вышел на 32-е место глобального рейтинга стран по сводному индексу уровня образования.

Такое достижение позволило нашей стране не только занять место безоговорочного лидера среди стран СНГ, но и опередить в данном оцениваемом сегменте такие государства, как Лихтенштейн, Австрия, Франция, Ирландия, Гонконг, Сингапур, Турция и Китай.

Что известно о рейтинге

Глобальный рейтинг по индексу уровня образования формируется на основании комбинированной оценки показателей грамотности населения того или иного государства.

В проводимых расчетах конечного индекса уровня образования используются данные, аккумулирующиеся Институтом статистики ЮНЕСКО. Всего в рейтинге оцениваются показатели 193 стран мира и отдельных административных территорий с особым статусом.

Сам индекс вычисляется путем объединения показателей средней и ожидаемой продолжительности обучения граждан в возрасте до 25 лет. То есть оценка производится не только того периода, за который каждый учащийся должен посещать школу или другое учебное заведение, но и среднее число лет, затрачиваемых гражданами того или иного государства на обучение до 25 лет в целом.

Позиции в СНГ

Лидером по уровню образованию среди стран СНГ, по мнению специалистов ПРООН, является Казахстан. В этом ключе средняя продолжительность обучения казахстанцев составляет 12,5 года, а ожидаемая или прогнозируемая – 14 лет.

Эти показатели могут в первую очередь говорить о том, что большая часть граждан Казахстана в возрасте до 25 лет не только успешно оканчивает школы, но и как минимум получает среднее специальное образование.

К слову, Казахстан также является одним из мировых лидеров и по качеству образовательной системы в целом, что было продемонстрировано в обновленном рейтинге "Global Education Index" международной аналитической платформы "Insider Monkey", где наша страна упрочила свои позиции и заняла 18-е место в мире.

Следом за Казахстаном в рейтинге по индексу уровня образования расположились Россия (34-е место), Беларусь (38-е место), Кыргызстан (41-е место), Узбекистан (43-е место), Армения (58-е место), Таджикистан (62-е место) и Азербайджан (69-е место).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Первое место мире, согласно данным этого рейтинга, занимает Германия. Там средняя продолжительность обучения граждан составляет 14,3 года, а ожидаемая – 17,3 года.

В топ-10 лучших стран по индексу уровня образования также вошли: Швейцария (средняя продолжительность обучения – 13,9 года), Соединенные Штаты Америки (средняя продолжительность – 13,9 года), Исландия (средняя продолжительность – 13,9 года), Канада (средняя продолжительность – 13,9 года), Литва (средняя продолжительность – 13,6 года), Эстония (средняя продолжительность – 13,6 года), Израиль (средняя продолжительность – 13,5 года), Великобритания (средняя продолжительность – 13,5 года) и Латвия (средняя продолжительность – 13,4 года).

Самыми низкими показателями индекса уровня образования в мире отметились Сомали (191-е место, средняя продолжительность обучения – 1,9 года), Мали (192-е место, средняя продолжительность обучения – 1,6 года) и Нигер (193-е место, средняя продолжительность обучения – 1,4 года).

Олег Калиниченко
