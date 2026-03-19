11 уголовных дел в науке: президент озвучил неприглядные факты

На встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби президент заявил, что научные разработки должны приносить реальную пользу стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это аксиома, которую приходится повторять.

"Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту зачастую занимается имитацией деятельности. Его конкретная деятельность нуждается в практическом осмыслении. Зачем обманывать себя? Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем 3 тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача – минимальные, это приходится констатировать", – сказал Токаев.

Он привел другой "неприятный момент".

"Земельные участки, выделенные под создание современных производств, простаивают. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы. Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки. По итогам проверки идет расследование 11 уголовных дел. Мне в канун нашего общего праздника Наурыза говорить об этом крайне неприятно, тем более речь идет о научных работниках, к которым я проявляю искреннее уважение. Но конституционный принцип Закона и Порядка касается и научных деятелей. Данный печальный инцидент, дискредитировавший научную общественность, ясно показывает, к чему приводит размытая ответственность, слабый контроль и низкий уровень оцифровки процессов", – указал глава государства.

Все научные разработки, по его словам, должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики.

"Конечно, есть и успешные примеры развития казахской науки, посыпать голову пеплом не стоит, но, если мы хотим достичь успеха, нужно извлекать уроки из неудач. Надо говорить правду. Я категорически против приукрашивания действительности, но в то же время не приемлю пустозвонство, краснобайство и победные реляции", – заявил глава государства.

Президент также рассказал, что в Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это, по его словам, очень большой академический корпус.