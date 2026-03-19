Токаев: У нас слишком много юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев

На встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы президент подчеркнул важность усиления качественной подготовки профессиональных научных, инженерно-технических кадров, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что нынешний год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

"Мы должны предпринимать меры с целью эволюции Казахстана в сторону науки и технологии, в сторону техники и производственных процессов. У нас слишком много, я так считаю, юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев. Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане. В этом ключе хочу отметить особую миссию университетов в формировании нового поколения граждан – образованных, здравомыслящих, ответственных за будущее страны. Именно университеты создают интеллектуальную элиту государства. Не следует воспринимать образование как исключительно социальную услугу", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в современных быстроменяющихся реалиях образование уже стало важной производительной силой.

"Отрадно, что наша молодежь проявляет высокий интерес к науке, инновационному предпринимательству, освоению передовых цифровых навыков. И задача государства – обеспечить молодым гражданам доступ к качественному образованию, современной научной базе, глобальным академическим связям. Важным событием станет открытие Университета искусственного интеллекта, который, как планируется, примет первых студентов и магистрантов уже в этом году. Нужно ясно понимать, что успешно развивать искусственный интеллект без сильной науки попросту невозможно. Алгоритмы и сложные инженерные продукты рождаются, прежде всего, в продвинутой научной и университетской среде. Поэтому мы уделяем такое большое внимание этому направлению", – сказал он.

Президент также озвучил, что в стране стоимость госгрантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус.