#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.49
556.75
5.79
Общество

Токаев: У нас слишком много юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 17:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы президент подчеркнул важность усиления качественной подготовки профессиональных научных, инженерно-технических кадров, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что нынешний год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

"Мы должны предпринимать меры с целью эволюции Казахстана в сторону науки и технологии, в сторону техники и производственных процессов. У нас слишком много, я так считаю, юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев. Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане. В этом ключе хочу отметить особую миссию университетов в формировании нового поколения граждан – образованных, здравомыслящих, ответственных за будущее страны. Именно университеты создают интеллектуальную элиту государства. Не следует воспринимать образование как исключительно социальную услугу", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в современных быстроменяющихся реалиях образование уже стало важной производительной силой.

"Отрадно, что наша молодежь проявляет высокий интерес к науке, инновационному предпринимательству, освоению передовых цифровых навыков. И задача государства – обеспечить молодым гражданам доступ к качественному образованию, современной научной базе, глобальным академическим связям. Важным событием станет открытие Университета искусственного интеллекта, который, как планируется, примет первых студентов и магистрантов уже в этом году. Нужно ясно понимать, что успешно развивать искусственный интеллект без сильной науки попросту невозможно. Алгоритмы и сложные инженерные продукты рождаются, прежде всего, в продвинутой научной и университетской среде. Поэтому мы уделяем такое большое внимание этому направлению", – сказал он.

Президент также озвучил, что в стране стоимость госгрантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
11 уголовных дел в науке: Токаев озвучил неприглядные факты
"Вообще-то приличные деньги": Токаев назвал объем финансирования науки в Казахстане
17:14, Сегодня
"Вообще-то приличные деньги": Токаев назвал объем финансирования науки в Казахстане
Пересмотреть стоимость госгрантов зарубежным университетам поручил Токаев
17:35, Сегодня
Пересмотреть стоимость госгрантов зарубежным университетам поручил Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
17:22, Сегодня
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
Легионер "Кызылжара" высказался о скандальной смене победителя Кубка Африки
16:59, Сегодня
Легионер "Кызылжара" высказался о скандальной смене победителя Кубка Африки
Легенда UFC рассказал шокирующую правду о Коноре Макгрегоре
16:41, Сегодня
Легенда UFC рассказал шокирующую правду о Коноре Макгрегоре
Как Азиатская конфедерация волейбола "кинула" казахстанский клуб
16:24, Сегодня
Как Азиатская конфедерация волейбола "кинула" казахстанский клуб
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: