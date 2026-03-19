#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.49
556.75
5.79
Общество

"Установите надежный антивирус": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества

19.03.2026 19:20
В Северо-Казахстанской области зарегистрированы три факта интернет-мошенничеств, совершенных по новой схеме. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, неустановленные лица осуществляют звонки гражданам, представляясь сотрудниками различных организаций, и под предлогом установки "надежного антивируса" для защиты банковских приложений убеждают перейти по направленной ими ссылке.

Переход по ссылке влечет загрузку на устройство потерпевшего вредоносного программного обеспечения, предоставляющего злоумышленникам удаленный доступ к банковскому приложению и последующее хищение денежных средств со счетов.

"Департамент полиции Северо-Казахстанской области призывает граждан проявлять бдительность, не доверять звонкам неизвестных лиц и не переходить по ссылкам, полученным от них. Установка программного обеспечения рекомендуется исключительно с официальных ресурсов". Пресс-служба ДП СКО

В полиции также добавили, что всего за два месяца этого года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 110 фактов интернет-мошенничеств, что на 9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Из общего количества 52 правонарушения совершены по схеме "звонка из банка".

В Шымкенте ранее задержали девушку, которая за 45 тыс. тенге продавала несуществующие iPhone 17.

Канат Болысбек
