"Установите надежный антивирус": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества

В Северо-Казахстанской области зарегистрированы три факта интернет-мошенничеств, совершенных по новой схеме. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, неустановленные лица осуществляют звонки гражданам, представляясь сотрудниками различных организаций, и под предлогом установки "надежного антивируса" для защиты банковских приложений убеждают перейти по направленной ими ссылке.

Переход по ссылке влечет загрузку на устройство потерпевшего вредоносного программного обеспечения, предоставляющего злоумышленникам удаленный доступ к банковскому приложению и последующее хищение денежных средств со счетов.

"Департамент полиции Северо-Казахстанской области призывает граждан проявлять бдительность, не доверять звонкам неизвестных лиц и не переходить по ссылкам, полученным от них. Установка программного обеспечения рекомендуется исключительно с официальных ресурсов". Пресс-служба ДП СКО

В полиции также добавили, что всего за два месяца этого года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 110 фактов интернет-мошенничеств, что на 9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Из общего количества 52 правонарушения совершены по схеме "звонка из банка".

