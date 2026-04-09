Общество

Какие штрафы не стоит оплачивать: полиция срочно предупредила казахстанцев

Фото: Zakon.kz
В Казахстане распространяется новый вид интернет-мошенничества. Об этом предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что злоумышленники используют доверие к государственным услугам, чтобы незаконно завладеть личными данными граждан.

По данной схеме на мобильные телефоны граждан поступают сообщения якобы с официального номера государственного контакт-центра. В тексте сообщения говорится о наложении штрафа и предлагается перейти по ссылке для его проверки или оплаты. На первый взгляд ссылка выглядит как официальный государственный портал.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

"Однако это – поддельный сайт".Пресс-служба ДП области Абай

Специалисты подчеркивают, что мошенники создают фальшивый интерфейс, оформленный под портал eGov. На этом поддельном сайте, даже если ввести любой номер автомобиля или ИИН, система автоматически показывает ложную информацию о наличии "штрафа". Это сделано для обмана пользователя и повышения доверия.

Далее при нажатии кнопки "оплатить" сайт запрашивает полные данные банковской карты. Как только эти данные попадают к мошенникам, ваши средства могут быть незаконно списаны.

"Главный признак мошенничества – даже при вводе неверных данных система показывает наличие "штрафа". Это психологический прием, направленный на то, чтобы запутать граждан и побудить их срочно "оплатить штраф".Пресс-служба ДП области Абай

Представители ДП в очередной раз напоминают, что государственные органы не требуют вводить личные или банковские данные через SMS, официальные штрафы проверяются только через надежные платформы.

Казахстанцам рекомендуют проверять штрафы только через официальные источники.

  • Не переходите по подозрительным ссылкам – это основа личной безопасности.
  • Не открывайте подозрительные ссылки.
  • Не вводите личные данные на неизвестных сайтах и не доверяйте незнакомым сообщениям, особенно если они требуют срочных действий.
  • В случае подобной ситуации немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

Каким объявлениям в Казахстане нельзя доверять ни в коем случае

Ранее мы сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая с помощью специализированного оборудования рассылала фишинговые SMS для кражи данных и денег граждан. В Агентстве подчеркнули, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Работа-ловушка: полиция предупреждает казахстанцев о новом способе обмана
18:13, 16 ноября 2025
Работа-ловушка: полиция предупреждает казахстанцев о новом способе обмана
Об опасностях на маркетплейсах предупредили казахстанцев
17:12, 20 января 2026
Об опасностях на маркетплейсах предупредили казахстанцев
О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев
10:26, 17 мая 2024
О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев
Последние
Популярные
Читайте также
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
15:18, Сегодня
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
15:01, Сегодня
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
14:53, Сегодня
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
14:17, Сегодня
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
