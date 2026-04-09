Какие штрафы не стоит оплачивать: полиция срочно предупредила казахстанцев

В Казахстане распространяется новый вид интернет-мошенничества. Об этом предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что злоумышленники используют доверие к государственным услугам, чтобы незаконно завладеть личными данными граждан.

По данной схеме на мобильные телефоны граждан поступают сообщения якобы с официального номера государственного контакт-центра. В тексте сообщения говорится о наложении штрафа и предлагается перейти по ссылке для его проверки или оплаты. На первый взгляд ссылка выглядит как официальный государственный портал.

"Однако это – поддельный сайт". Пресс-служба ДП области Абай

Специалисты подчеркивают, что мошенники создают фальшивый интерфейс, оформленный под портал eGov. На этом поддельном сайте, даже если ввести любой номер автомобиля или ИИН, система автоматически показывает ложную информацию о наличии "штрафа". Это сделано для обмана пользователя и повышения доверия.

Далее при нажатии кнопки "оплатить" сайт запрашивает полные данные банковской карты. Как только эти данные попадают к мошенникам, ваши средства могут быть незаконно списаны.

"Главный признак мошенничества – даже при вводе неверных данных система показывает наличие "штрафа". Это психологический прием, направленный на то, чтобы запутать граждан и побудить их срочно "оплатить штраф". Пресс-служба ДП области Абай

Представители ДП в очередной раз напоминают, что государственные органы не требуют вводить личные или банковские данные через SMS, официальные штрафы проверяются только через надежные платформы.

Казахстанцам рекомендуют проверять штрафы только через официальные источники.

Не переходите по подозрительным ссылкам – это основа личной безопасности.

Не открывайте подозрительные ссылки.

Не вводите личные данные на неизвестных сайтах и не доверяйте незнакомым сообщениям, особенно если они требуют срочных действий.

В случае подобной ситуации немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая с помощью специализированного оборудования рассылала фишинговые SMS для кражи данных и денег граждан. В Агентстве подчеркнули, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).