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На севере Казахстана врачам пришлось везти пациента с инсультом на санках

На севере Казахстана врачам пришлось везти пациента с инсультом на санках Фото: pxhere
В селе Бесколь Кызылжарского района из-за занесенной снегом дороги медики вынуждены были добираться до пациента пешком по сугробам. А выявив инсульт, почти 400 метров везли больного до машины на санках, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в медорганизации изданию "Петропавловск.news", вызов к 56- летнему мужчине поступил в 7:20 утра.

Поводом для обращения послужили жалобы на онемение в левых конечностях и головокружение. Из-за выпавшего накануне снега машина "скорой помощи" не смогла доехать до пациента. Поэтому врачам пришлось пешком добираться по заснеженной дороге порядка 400 метров.

После осмотра у пациента были выявлены признаки инсульта, оказана помощь, но эвакуацию из дома до машины "скорой помощи" затруднили снежные заносы.

"Фельдшеры Омаров Айдар и Широжеев Амир не растерялись и приняли решение транспортировать больного на санках. Совместными усилиями с водителем Акомбаевым Русланом пациент был своевременно доставлен на госпитализацию в стационар", – уточнили в областном центре скорой медицинской помощи.

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Ранее из-за непогоды врачи ползли до пациентов по сугробам в Хромтау. Позднее Управление здравоохранения Актюбинской области выразило благодарность бригаде.

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