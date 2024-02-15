На севере Казахстана врачам пришлось везти пациента с инсультом на санках

В селе Бесколь Кызылжарского района из-за занесенной снегом дороги медики вынуждены были добираться до пациента пешком по сугробам. А выявив инсульт, почти 400 метров везли больного до машины на санках, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в медорганизации изданию "Петропавловск.news", вызов к 56- летнему мужчине поступил в 7:20 утра.

Поводом для обращения послужили жалобы на онемение в левых конечностях и головокружение. Из-за выпавшего накануне снега машина "скорой помощи" не смогла доехать до пациента. Поэтому врачам пришлось пешком добираться по заснеженной дороге порядка 400 метров.

После осмотра у пациента были выявлены признаки инсульта, оказана помощь, но эвакуацию из дома до машины "скорой помощи" затруднили снежные заносы.

"Фельдшеры Омаров Айдар и Широжеев Амир не растерялись и приняли решение транспортировать больного на санках. Совместными усилиями с водителем Акомбаевым Русланом пациент был своевременно доставлен на госпитализацию в стационар", – уточнили в областном центре скорой медицинской помощи.

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