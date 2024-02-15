На севере Казахстана врачам пришлось везти пациента с инсультом на санках
Как рассказали в медорганизации изданию "Петропавловск.news", вызов к 56- летнему мужчине поступил в 7:20 утра.
Поводом для обращения послужили жалобы на онемение в левых конечностях и головокружение. Из-за выпавшего накануне снега машина "скорой помощи" не смогла доехать до пациента. Поэтому врачам пришлось пешком добираться по заснеженной дороге порядка 400 метров.
После осмотра у пациента были выявлены признаки инсульта, оказана помощь, но эвакуацию из дома до машины "скорой помощи" затруднили снежные заносы.
"Фельдшеры Омаров Айдар и Широжеев Амир не растерялись и приняли решение транспортировать больного на санках. Совместными усилиями с водителем Акомбаевым Русланом пациент был своевременно доставлен на госпитализацию в стационар", – уточнили в областном центре скорой медицинской помощи.
Материал по теме
Ранее из-за непогоды врачи ползли до пациентов по сугробам в Хромтау. Позднее Управление здравоохранения Актюбинской области выразило благодарность бригаде.