Общество

Сократить сроки лишения прав предложил депутат

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Абзал Куспан в кулуарах правительства 20 марта 2026 года предложил рассмотреть амнистию для водителей, лишенных прав, а также сократить максимальные сроки их лишения, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что поддержал бы амнистию для водителей, лишенных прав.

"Если будет амнистия, я думаю, она должна коснуться всех – кому-то снижение, кому-то освобождение", – добавил он.

Он также считает излишне суровыми нормы закона, которые касаются сроков лишения водительских прав.

"Но вследствие этой реформы у нас количество ДТП не снизилось. Семь лет лишения водительского удостоверения, я считаю, это чересчур сурово, необходимо снижать – думаю, до трех лет. Думаю достаточно", – уверен депутат Абзал Куспан.

Ранее свою позицию по данному вопросу высказал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Штрафы за утечку данных хотят повысить в Казахстане
16:47, Сегодня
Штрафы за утечку данных хотят повысить в Казахстане
Будут ли амнистированы лишенные прав водители – комментарий парламентария
09:56, Сегодня
Будут ли амнистированы лишенные прав водители – комментарий парламентария
Подпадут ли под амнистию осужденные известные личности
13:27, 11 июня 2025
Подпадут ли под амнистию осужденные известные личности
Последние
Популярные
Читайте также
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
16:16, Сегодня
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Сегодня
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
16:08, Сегодня
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
16:07, Сегодня
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
