Сократить сроки лишения прав предложил депутат

Фото: Zakon.kz

Депутат Мажилиса Абзал Куспан в кулуарах правительства 20 марта 2026 года предложил рассмотреть амнистию для водителей, лишенных прав, а также сократить максимальные сроки их лишения, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что поддержал бы амнистию для водителей, лишенных прав. "Если будет амнистия, я думаю, она должна коснуться всех – кому-то снижение, кому-то освобождение", – добавил он. Он также считает излишне суровыми нормы закона, которые касаются сроков лишения водительских прав. "Но вследствие этой реформы у нас количество ДТП не снизилось. Семь лет лишения водительского удостоверения, я считаю, это чересчур сурово, необходимо снижать – думаю, до трех лет. Думаю достаточно", – уверен депутат Абзал Куспан. Ранее свою позицию по данному вопросу высказал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек.

