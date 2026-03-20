Будут ли амнистированы лишенные прав водители – комментарий парламентария

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 20 марта 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность распространения административной амнистии на лишенных прав водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал ситуацию "палкой о двух концах".

"С одной стороны, есть часть "лишенников", которые считают себя реально пострадавшей стороной. Но мы не должны забывать о том, что это транспорт, и эти люди были лишены водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ваши дети и родные могут быть пешеходами, и эти же водители могут обратно сесть за руль", – сказал Базарбек.

По его мнению, это огромный риск.

"Мы сейчас анализируем. Не могу сказать, что в рамках этой административной амнистии будет рассматриваться вопрос по водителям-"лишенникам". Моя позиция – я против. Даже несмотря на то, что таких большинство", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что в рамках административной амнистии планируется рассмотреть вопрос полного либо частичного списания неисполненных штрафов физическим лицам.