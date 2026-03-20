Общество

Будут ли амнистированы лишенные прав водители – комментарий парламентария

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 20 марта 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность распространения административной амнистии на лишенных прав водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал ситуацию "палкой о двух концах".

"С одной стороны, есть часть "лишенников", которые считают себя реально пострадавшей стороной. Но мы не должны забывать о том, что это транспорт, и эти люди были лишены водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ваши дети и родные могут быть пешеходами, и эти же водители могут обратно сесть за руль", – сказал Базарбек.

По его мнению, это огромный риск.

"Мы сейчас анализируем. Не могу сказать, что в рамках этой административной амнистии будет рассматриваться вопрос по водителям-"лишенникам". Моя позиция – я против. Даже несмотря на то, что таких большинство", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что в рамках административной амнистии планируется рассмотреть вопрос полного либо частичного списания неисполненных штрафов физическим лицам.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Депутат прокомментировал вопрос национализации "Казахмыса"
15:46, 18 февраля 2025
Депутат прокомментировал вопрос национализации "Казахмыса"
За что будут лишать прав водителей мопедов
12:26, 15 мая 2024
За что будут лишать прав водителей мопедов
Депутат о хищении средств ОСМС: Должны понести ответственность бывшие министры и вице-министры
15:45, 21 января 2026
Депутат о хищении средств ОСМС: Должны понести ответственность бывшие министры и вице-министры
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
10:15, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
09:54, Сегодня
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
09:20, Сегодня
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
08:49, Сегодня
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
