Общество

Штрафы за утечку данных хотят повысить в Казахстане

Фото: pixabay
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун в кулуарах правительства 20 марта 2026 года рассказал, как будут наказывать за утечку данных в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Мун отметил, что штрафы выставляются по итогам расследования конкретного факта утечки данных, исходя из размера причиненного ущерба.

"Расследование ведется сотрудниками других госорганов. Есть соответствующая методология определения ущерба и для того, чтобы в этой методологии ввести значимые изменения, в рамках Цифрового кодекса есть целая статья – "Экономика данных", которая дает возможность давать ценник на определенные объемы данных. Соответствующий ценник будет влиять на определение ущерба. Мы в Цифровом кодексе проработали соответствующие пункты, чтобы иметь возможность со своей стороны системно увеличивать штрафы при больших утечках", – сказал он.

По его словам, Цифровой кодекс начнет работать в июле 2026 года. Параллельно будет вестись работа с нормативно-правовыми актами.

"Мы понимаем, что в этом году уже дополнительные какие-то требования по увеличению штрафов за утечку данных будут внесены. Эта работа ведется", – резюмировал он.

Ранее Дмитрий Мун рассказал, есть ли риски утечки информации при использовании спутникового интернета.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
