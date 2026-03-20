Технологии

Интернет от Илона Маска в Казахстане: есть ли риски утечки данных

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 16:20 Фото: freepik
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун в кулуарах правительства 20 марта 2026 года рассказал, если ли риски утечки информации при использовании спутникового интернета, передает корреспондент Zakon.kz.

Подняли этот вопрос журналисты. Они поинтересовались, как защищаются данные при установке спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

"Уже есть соответствующая договоренность, чтобы сервер, который раздает этот интернет, строился здесь, в Казахстане, то есть сам сервер, который раздает интернет, находится на территории Казахстана – это соответствует всем законам, правилам и информационной безопасности", – заверил Дмитрий Мун.

17 сентября 2025 года заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов заявил о возможности внедрения интернета от компании Starlink в казахстанских поездах.

