В Шымкенте частично ограничат движение транспорта на два дня

26-27 марта в Шымкенте вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением форума, сообщает Zakon.kz.

Так, в частности, 26 марта с 11:00 будет частично перекрыта одна сторона Темирлановского шоссе, ул. Желтоксан. Также будут перекрыты пр. Кунаева и Байдибек би.

Об этом передает пресс-служба городского акимата на своей странице в Instagram.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения", – говорится в сообщении.

Известно, что заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в отеле "Rixos Khadisha Shymkent", а форум Digital Qazaqstan-2026 в здании "Qyzgaldaq saraiy".

