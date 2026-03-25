В Шымкенте частично ограничат движение транспорта на два дня
26-27 марта в Шымкенте вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением форума, сообщает Zakon.kz.
Так, в частности, 26 марта с 11:00 будет частично перекрыта одна сторона Темирлановского шоссе, ул. Желтоксан. Также будут перекрыты пр. Кунаева и Байдибек би.
Об этом передает пресс-служба городского акимата на своей странице в Instagram.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения", – говорится в сообщении.
Известно, что заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в отеле "Rixos Khadisha Shymkent", а форум Digital Qazaqstan-2026 в здании "Qyzgaldaq saraiy".
Днями ранее в рамках празднования Наурыза в Шымкенте завершился международный гастрономический фестиваль DamDastour.
Читайте также
