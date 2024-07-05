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Еще одну из улиц закроют для движения транспорта в Алматы на два дня

Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:47 Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участков улицы Масанчи вводятся временные ограничения движения. Об этом 5 июля 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

Согласно распространяемому сообщению, с 23:00 6 июля до 6:00 8 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до проспекта Абая.

При этом движение на перекрестках с улицами Курмангазы, Шевченко, Жамбыла, Карасай батыра и Богенбай батыра будет открыто с 6:00 7 июля.

В Алматы на одной из улиц на два дня ограничат движение транспорта, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:47

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее алматинцев предупреждали, что в городе ограничат движение по улице Токтабаева для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1990 года.

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