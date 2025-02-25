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События

В Казахстане ограничат движение тяжелого транспорта: что нужно знать водителям

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:56 Фото: unsplash
С 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях Казахстана вводятся временные ограничения для движения тяжелого транспорта. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения пресс-службы АО "НК ҚазАвтоЖол".

Заявление адресовано участникам дорожного движения. В нем говорится о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.

Это ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к пятой дорожно-климатической зоне:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • область Улытау;
  • Кызылординская область;
  • Мангистауская область;
  • область Жетысу;
  • Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

  • международные грузовые и пассажирские перевозки;
  • транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
  • перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
  • транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.
"Просим водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов".Пресс-служба АО "НК ҚазАвтоЖол"

26 января 2025 года стало известно, что автомобильная дорога Кызылорда – Аральск протяженностью 454 километра с 26 января стала платной для автобусов и грузового автотранспорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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