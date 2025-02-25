В Казахстане ограничат движение тяжелого транспорта: что нужно знать водителям

С 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях Казахстана вводятся временные ограничения для движения тяжелого транспорта. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения пресс-службы АО "НК ҚазАвтоЖол".

Заявление адресовано участникам дорожного движения. В нем говорится о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.

Это ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к пятой дорожно-климатической зоне:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

область Улытау;

Кызылординская область;

Мангистауская область;

область Жетысу;

Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

международные грузовые и пассажирские перевозки;

транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;

перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;

транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.

"Просим водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов". Пресс-служба АО "НК ҚазАвтоЖол"

26 января 2025 года стало известно, что автомобильная дорога Кызылорда – Аральск протяженностью 454 километра с 26 января стала платной для автобусов и грузового автотранспорта.