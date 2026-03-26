Общество

164 млн тенге за 18 машин: скандальную схему раскрыли в спецЦОНах Алматы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, решение суда, судебный процесс, зачитывание приговора, правосудие, закон, законы, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 15:08 Фото: unsplash
Сотрудники спецЦОНов в Алматы получили сроки за незаконную регистрацию грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города 26 марта 2026 года рассказали детали дела.

"Следствием установлено, что в 2023 году пятеро сотрудников спецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовых транспортных средств по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска. В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств", – сообщили в надзорном органе.

Во время досудебного расследования причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.

В конце 2025 года сообщалось о другом скандальном случае в Алматы: группа людей при содействии сотрудников спецЦОНа три года обеспечивала фиктивную регистрацию машин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию. Государству причинен ущерб на 1,2 млрд тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
