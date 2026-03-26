164 млн тенге за 18 машин: скандальную схему раскрыли в спецЦОНах Алматы
Сотрудники спецЦОНов в Алматы получили сроки за незаконную регистрацию грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.
В прокуратуре города 26 марта 2026 года рассказали детали дела.
"Следствием установлено, что в 2023 году пятеро сотрудников спецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовых транспортных средств по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска. В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств", – сообщили в надзорном органе.
Во время досудебного расследования причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.
В конце 2025 года сообщалось о другом скандальном случае в Алматы: группа людей при содействии сотрудников спецЦОНа три года обеспечивала фиктивную регистрацию машин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию. Государству причинен ущерб на 1,2 млрд тенге.
