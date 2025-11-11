132 машины, ущерб 1,2 млрд тенге: в Алматы вскрыли крупную махинацию с регистрацией авто

В Алматы группа людей при содействии сотрудников СпецЦОНа в течение трех лет обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 11 ноября 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), организаторы схемы действовали через посредников, которые подыскивали владельцев автомобилей, желавших избежать уплаты сборов.

"Для прикрытия противоправных действий использовались подставные лица, на имена которых оформлялись документы и регистрационные записи. Далее сотрудники СпецЦОНа, используя доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, обеспечивая незаконную регистрацию транспортных средств. В результате на учет незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге", – сказано в сообщении.

Во время следствия добровольно возместили сборы на сумму 273 млн тенге.

Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы семь автомашин, приобретенные на преступные доходы.

Приговор вступил в законную силу.

31 октября стало известно об экстрадиции из России соучастника организованной преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузовых транспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа. В результате преступных действий на учет поставили 481 транспортное средство, что повлекло ущерб государству в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге.