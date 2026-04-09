#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Происшествия

Схему мошенничества с автомобилями на миллионы тенге раскрыли в ЗКО

Полицейские раскрыли схему мошенничества с автомобилями, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 18:29 Фото: freepik
Сотрудниками полиции раскрыта и пресечена преступная деятельность 26-летнего жителя областного центра, который завладевал автомобилями под предлогом аренды через зарегистрированное индивидуальное предпринимательство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, злоумышленник оформлял транспортные средства у владельцев в длительную аренду. В дальнейшем, не имея на то законных оснований, он передавал автомобили третьим лицам в счет погашения своих долгов.


"При этом транспортные средства собственникам не возвращались, а выплаты по аренде прекращались. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 15 млн тенге. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания, которые подтверждаются свидетельскими данными. В отношении него возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам. Он взят под стражу", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливается местонахождение транспортных средств.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность при передаче имущества и денежных средств, а также тщательно проверять законность операций с транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что полиция провела масштабный рейд по обеспечению безопасности в Талдыкоргане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
