Схему мошенничества с автомобилями на миллионы тенге раскрыли в ЗКО

Сотрудниками полиции раскрыта и пресечена преступная деятельность 26-летнего жителя областного центра, который завладевал автомобилями под предлогом аренды через зарегистрированное индивидуальное предпринимательство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, злоумышленник оформлял транспортные средства у владельцев в длительную аренду. В дальнейшем, не имея на то законных оснований, он передавал автомобили третьим лицам в счет погашения своих долгов.





"При этом транспортные средства собственникам не возвращались, а выплаты по аренде прекращались. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 15 млн тенге. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания, которые подтверждаются свидетельскими данными. В отношении него возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам. Он взят под стражу", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливается местонахождение транспортных средств.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность при передаче имущества и денежных средств, а также тщательно проверять законность операций с транспортными средствами.

