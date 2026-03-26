Казахстанцев предупредили о рисках, связанных с чеками

Сегодня, 26 марта 2026 года, пресс-служба Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области обратилась к гражданам с важным предупреждением. Им рассказали, почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что некоторые покупатели слишком легкомысленно относятся к чекам, которые выдают после оплаты в магазине. Между тем это полноценный документ, который могут использовать мошенники.

"Многие наши граждане не придают кассовому чеку какого-то особого значения. Мало кто после покупок забирает его с собой. В результате урны на кассах или возле банкоматов всегда заполнены чеками. И никто не задумывается о важности этих маленьких бумажек и о том, что может с ними произойти. Очень часто они просто утилизируются и никуда больше не попадают. Но, как показывает практика, риски нарваться на мошенников и остаться без денег есть даже в оставленном на кассе чеке". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Что будет, если оставить чек на кассе

Как отмечается, оставление чека на кассе может привлечь мошенников, что, в свою очередь, потенциально опасно и для покупателя, и для торговой точки. Например, если покупатель оплатил покупку наличными, злоумышленник может использовать его чек для похищения аналогичного товара.

Схема такая: сняв средства защиты с упаковки, мошенник выносит товар из магазина. А если на выходе его остановит охранник, преступник просто покажет ему найденный чек. Для оставившего чек покупателя риск может заключаться в том, что его могут проверить на предмет соучастия. А это очень неприятная процедура.

Мошенником, как предупредили граждан, может оказаться и сотрудник магазина. Взяв оставленный чек, кассир может оформить возврат средств на паспортные данные сообщников. К тому же продавцы могут использовать чеки в своих целях, например, вписывать дополнительные позиции, за которые платит невнимательный покупатель, и забирать их себе.

Также сообщается, что кассир при оплате наличными может не выдать чек, не закрыть кассу по итогу и отменить заказ. Деньги за товар в результате получит не магазин, а кассир.

Другие варианты мошенничества продавцов – списание продуктов или манипуляция с дисконтной картой, когда товар оформляется без скидки, а затем продавец закрывает оплату со скидкой по своей карте и получает разницу.

Если же покупатель расплатился безналичным способом, то по имени и фамилии в чеке мошенники могут найти его номер телефона и связаться от имени банка, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия и украсть ее деньги. А убедить ее помогут еще и последние четыре цифры номера банковской карты, отображенные в чеке.

Менее опасные причины не оставлять чек в магазине

Если не брать в расчет подобные уголовные правонарушения, то в первую очередь чек нужно сохранить на случай, если вещь не устроит покупателя и он решит вернуть деньги.

Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель может вернуть товар в магазин и без наличия чека, но в этом случае процесс будет длительным, так как будет необходимо предъявить доказательства, что покупка была совершена именно в этом магазине.

Благодаря сохраненным чекам также можно получить кэшбек за покупки. А если оставить их на кассе или выкинуть в урну, то присвоившие чеки граждане могут получать бонусы на собственные карты, а также пользоваться скидками и акциями ритейлера вместо реального покупателя.

Отмечаем, что чеки нужно не просто требовать и забирать, но и проверять.

Например, в различных торговых точках регулярно возникают путаницы с ценниками. В результате на товарной полке отмечена одна стоимость, в то время как на кассе товар пробивается уже по новой.

Также нередко происходят ситуации, когда кассир – нечаянно или специально – пробивает один и тот же товар несколько раз. Хорошо изучив чек, можно найти ошибку и обратиться за перерасчетом в администрацию магазина.

Также казахстанцам напоминают: если продавец отказывается принимать оплату безналичным способом или не выдает чек, то это является правонарушением.

"Принимая во внимание все упомянутое, следует быть бдительным с этими, казалось бы, ненужными бумажками. Забирайте чек с собой!" – подчеркнули в пресс-службе ДГД по Мангистауской области, обращаясь к гражданам.

