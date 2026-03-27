Авто уничтожено, а налог идет: что нужно срочно сделать казахстанцам

Сегодня, 27 марта 2026 года, в пресс-службе Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области гражданам объяснили, почему налог на автомобиль начисляется даже после его утраты, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам предложили представить ситуацию:

"Резко поднялся уровень Каспия и ваш автомобиль унесло в море, или произошло другое стихийное бедствие. Машина восстановлению не подлежит, но знаете ли вы, что органы государственных доходов "не видят" этого, пока вы не подадите знак?"

Почему налог продолжает капать?

Отмечается, что налог на транспорт исчисляется до тех пор, пока авто числится за вами в базе данных МВД.

"Даже если машина превратилась в ржавую груду металла, она считается объектом налогообложения". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Алгоритм действий

Гражданам рекомендуют сразу вызывать полицию или службу ЧС.

"Вам понадобится официальный документ, подтверждающий факт уничтожения или повреждения имущества. Не откладывайте снятие авто с учета "на потом". Налог прекращает начисляться только с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации. Убедитесь в приложении e-Salyq Azamat или на портале egov.kz, что статус машины изменился на "Снята с учета". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Также налоговики призвали граждан помнить о том, что один лишний месяц в реестре – это налог, который придется заплатить в бюджет.

23 марта 2026 года казахстанцам рассказали, чем чревата задолженность по транспортному налогу.