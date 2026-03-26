Общество

Смерть подростка на операции: в Астане осудили анестезиолога, но освободили по амнистии

Фото: pexels
В Астане вынесли приговор врачу-анестезиологу, по вине которого во время плановой операции скончался несовершеннолетний пациент. Однако от реального отбывания наказания медик освобожден по амнистии, сообщает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по уголовным делам столицы рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 317 УК РК).

Трагедия произошла летом 2024 года. Подросток был госпитализирован в отделение отоларингологии с диагнозом "хронический полипозный полисинусит" и готовился к плановой операции.

Как установил суд, 29 июля во время хирургического вмешательства под общей анестезией анестезиолог допустил нарушение при оказании медицинской помощи. Из-за негерметичности интубационной трубки кровь попала в дыхательные пути пациента. Это привело к аспирации, тяжелым осложнениям и в итоге смерти подростка.

Вина врача была подтверждена показаниями свидетелей и результатами нескольких судебно-медицинских экспертиз.

В ходе процесса прокурор просил назначить врачу два года лишения свободы с запретом работать в медицинской сфере, но с применением амнистии. Сам подсудимый вину не признал и настаивал на оправдании. Потерпевшие, напротив, требовали более сурового наказания.

Суд признал анестезиолога виновным и назначил ему два года лишения свободы, а также запретил работать в сфере оказания медицинской помощи сроком на три года. Но поскольку преступление относится к категории неосторожных и небольшой тяжести, суд применил закон об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана.

В итоге врач освобожден от отбывания основного наказания, но дополнительное наказание – запрет на профессиональную деятельность – остается в силе.

22 декабря 2025 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении врача-анестезиолога Аиды Жумагалиевой, работавшей в клинике, где скончалась девочка.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
