Общество

Смерть ребенка в стоматологии: суд огласил приговор анестезиологу

Астана, суд, стоматология, приговор , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 22 декабря 2025 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении врача-анестезиолога Аиды Жумагалиевой, работавшей в клинике, где скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья Кажымукан Мекемтас озвучил, что суд приговорил признать подсудимую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 317 Уголовного кодекса РК.

"Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинской помощи либо медицинских услуг, сроком на 3 года. На основании пункта 1 статьи 2 Закона "Об амнистии в связи с 33-летием независимости Республики Казахстан" от 23 июня 2025 года Жумагалиеву Аиду освободить от отбытия основного наказания. Обязать Жумагалиеву после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет", – дополнил судья.

18 декабря 2025 года анестезиолог выступила с последним словом. Подсудимая заявила, что не признает свою вину, подчеркнув, что ее честь и достоинство были "разорваны на куски".

В тот день суд завершил стадию судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания в связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

Родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей, а сама подсудимая считает, что ее честь и достоинство разорвали на куски.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
