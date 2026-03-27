Житель Астаны обманул казахстанцев историей о сексуализированном насилии в армии

27 марта 2026 в Астане задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве и распространении ложной информации, сообщает Zakon.kz.

23 февраля в социальной сети Threads некий пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуализированному насилию при прохождении воинской службы и опасается преследования. Он рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих не может забыть случившуюся с ним ужасную историю.

Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера. Пост содержал подробности, которые привлекли внимание тысяч пользователей. "Смакуя" детали, он попросил финансовую поддержку у пользователей, ссылаясь на угрозу и заявив о необходимости выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты, на которые граждан просили переводить деньги, якобы необходимые для выезда.

Убедительности ради он заверял, что находится после всего случившегося в депрессии и не может продолжить прежние отношения с девушкой. Бдительность одного из пользователей, обратившегося для проверки счета в полицию, позволила пресечь действия автора этого, как выяснилось, фейкового поста.

У оперативников вызвала сомнения не только правдивость реквизитов, но и сама абсурдная история. Все подозрения подтвердились после того, как был установлен 17-летний владелец банковского счета.

С его слов, старый знакомый, с которым познакомились в хостеле, попросил реквизиты, куда обещал скинуть долг. Также он рассказал историю о заблокированных счетах и проблемах с переводами, попросив помочь принять и другие суммы.

Доверчивый юноша согласился помочь, предоставив свои персональные данные, не подозревая о незаконных намерениях. Только за два дня на его счет поступило более 100 денежных переводов. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержан автор поста, объявивший сбор денежных средств.

Установлено, что размещенная информация не соответствует действительности. Более того, автор контента никакого отношения к воинской службе не имеет и никогда не служил в армии. Своими незаконными действиями он также дискредитировал воинскую службу.

Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. За такую предприимчивость молодому человеку грозит уголовная ответственность до нескольких лет лишения свободы.

