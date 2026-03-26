Жестокое убийство в исправительном учреждении области Абай: суд вынес приговор

В области Абай вынесли приговор осужденному, который убил другого заключенного прямо на территории исправительного учреждения, сообщает Zakon.kz.

Суд назначил ему еще 11 лет и шесть месяцев лишения свободы, обвинив в совершении умышленного убийства другого осужденного по ч.1 ст. 99 УК РК.

Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона.

Трагедия произошла в апреле 2025 года в учреждении №20. Конфликт между двумя осужденными вспыхнул в санитарно-бытовом помещении. По данным суда, причиной стали личные и религиозные разногласия, сопровождавшиеся взаимными оскорблениями.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Потерпевший первым нанес удары и повалил оппонента на пол. Однако затем ситуация резко изменилась.

Как установил суд, Л. схватил деревянную швабру и начал избивать оппонента, нанося множественные удары по телу и голове. Избиение продолжилось даже после того, как потерпевший перестал сопротивляться.

После нападения осужденный покинул место происшествия. Пострадавшего доставили в медпункт, однако он скончался, не приходя в сознание.

На процессе Л. вину не признал. Его защита просила переквалифицировать дело на менее тяжкие статьи – от превышения самообороны до причинения смерти по неосторожности. Но суд с этим не согласился.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от тяжелых травм, приведших к травматическому шоку. Психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. Также установлено, что оба участника конфликта ранее состояли на специальном учете как склонные к агрессии и нарушению порядка.

Суд квалифицировал действия осужденного как убийство. При назначении наказания учли, что конфликт был спровоцирован противоправными действиями потерпевшего. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

В итоге с учетом неотбытого срока по предыдущему приговору мужчине назначили 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

