Общество

Казахстанцы арендовали домики для отдыха и только на месте узнали, что их обманули

домики для отдыха в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 15:20 Фото: pexels
24-летнюю астанчанку подозревают в серии интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 4 ноября, подозреваемая размещала в социальных сетях объявления об аренде домиков для отдыха в других регионах страны.

"Потерпевшие, увидев объявления, связывались с ней и переводили предоплату за бронирование. Однако по приезде на место они обнаруживали, что указанных домиков не существует, а связь с "арендодателем" прекращалась. На данный момент зарегистрировано два эпизода мошенничества", – сообщили в ДП.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой установили и задержали ее по месту жительства.

Полиция призывает быть бдительными при бронировании жилья через интернет.

Еще одной жертвой мошенничества стал 87-летний житель Астаны, у которого выудили 39 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
