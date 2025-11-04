Казахстанцы арендовали домики для отдыха и только на месте узнали, что их обманули
24-летнюю астанчанку подозревают в серии интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 4 ноября, подозреваемая размещала в социальных сетях объявления об аренде домиков для отдыха в других регионах страны.
"Потерпевшие, увидев объявления, связывались с ней и переводили предоплату за бронирование. Однако по приезде на место они обнаруживали, что указанных домиков не существует, а связь с "арендодателем" прекращалась. На данный момент зарегистрировано два эпизода мошенничества", – сообщили в ДП.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой установили и задержали ее по месту жительства.
Полиция призывает быть бдительными при бронировании жилья через интернет.
Еще одной жертвой мошенничества стал 87-летний житель Астаны, у которого выудили 39 млн тенге.
