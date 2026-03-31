#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Бакалавриат за два года: ситуацию прокомментировал Саясат Нурбек

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 14:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, законна ли деятельность организации, обещающей казахстанцам диплом бакалавра за два года, тогда как в других вузах на это требуется четыре, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что в соответствии с законом "Об образовании" обучать студентов и выдавать дипломы бакалавра, магистратуры или докторантуры организации образования могут только при наличии лицензии, которую выдает Миннауки и высшего образования.

"Нужна также аккредитация. Я могу ответственно заявить, что данный университет, как они себя называют, аккредитации не имеет и лицензию наше министерство не выдавало. Поэтому законодательством он сам себя университетом может называть, конечно, но предоставлять полноценную образовательную деятельность не может", – отметил министр.

Не сдавали учредители данной организации образования, по его словам, свои программы и в Национальный центр развития высшего образования.

"Все, что касается неформального образования или так называемого информального образования – это и центры переподготовки и другое, то, что не требует лицензирования, регулируется Предпринимательским кодексом – он жестко защищает права бизнеса. Мы не можем прийти и сказать: "Вы не имеете права заниматься вот этой деятельностью". Пока в данной ситуации руки у нас связаны", – пояснил министр.

26 марта 2026 года сообщалось, что 13 вузов Казахстана вошли в число лучших университетов мира по версии QS 2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Хорошей новостью для стипендиатов "Болашак" поделились в Миннауки
15:34, Сегодня
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
12:36, 11 марта 2025
Почему не отменили занятия для студентов алматинских вузов, объяснил Саясат Нурбек
12:10, 23 января 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан выиграл "золото" в последний день чемпионата Азии по велотреку
15:24, Сегодня
Казахстанцы сотворили историю на чемпионате мира по ушу-саньда в Китае
15:14, Сегодня
"Узбекский боксёр - не мальчик для битья": Сабырхану дали совет перед боем за медаль на ЧА
15:08, Сегодня
Теннисистка сборной Казахстана с разгрома начала поход за новым титулом
14:53, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: