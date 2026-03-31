Бакалавриат за два года: ситуацию прокомментировал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, законна ли деятельность организации, обещающей казахстанцам диплом бакалавра за два года, тогда как в других вузах на это требуется четыре, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что в соответствии с законом "Об образовании" обучать студентов и выдавать дипломы бакалавра, магистратуры или докторантуры организации образования могут только при наличии лицензии, которую выдает Миннауки и высшего образования.

"Нужна также аккредитация. Я могу ответственно заявить, что данный университет, как они себя называют, аккредитации не имеет и лицензию наше министерство не выдавало. Поэтому законодательством он сам себя университетом может называть, конечно, но предоставлять полноценную образовательную деятельность не может", – отметил министр.

Не сдавали учредители данной организации образования, по его словам, свои программы и в Национальный центр развития высшего образования.

"Все, что касается неформального образования или так называемого информального образования – это и центры переподготовки и другое, то, что не требует лицензирования, регулируется Предпринимательским кодексом – он жестко защищает права бизнеса. Мы не можем прийти и сказать: "Вы не имеете права заниматься вот этой деятельностью". Пока в данной ситуации руки у нас связаны", – пояснил министр.

26 марта 2026 года сообщалось, что 13 вузов Казахстана вошли в число лучших университетов мира по версии QS 2026.