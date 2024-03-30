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Экономическое партнерство Алматинской области с Китаем демонстрирует хороший результат

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:48 Фото: акимат Алматинской области
По итогам 2023 года товарооборот между странами составил 1,1 млрд долларов США. Об этом в ходе официальной встречи с делегацией из Синьцзян-Уйгурского автономного района сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении первый руководитель региона отметил, что в области ведется активная работа по модернизации и укреплению экономических взаимоотношений.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:48

Фото: акимат Алматинской области

"С целью дальнейшего увеличения коммерческого оборота планируется реализация международного цифрового транспортно-логистического хаба под названием "Сухой порт Калжат". Местные инвесторы уже проявили интерес к проекту по строительству современной площадки для развития бизнеса в сфере логистики и торговли. Данный проект увеличит грузоперевозки с КНР и будет представлять из себя транспортно-перегрузочную площадку", – поделился Марат Султангазиев.

В ходе своего выступления первый руководитель области отметил значительный прогресс в развитии международных отношений в регионе. По его словам, успех обусловлен реализацией инвестиционных проектов в различных сферах экономики.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:48

Фото: акимат Алматинской области

"Реализация совместных инвестиционных проектов способствует не только экономическому росту, но и укреплению связей с зарубежными партнерами. Благодаря этому наш регион становится все более привлекательным для инвесторов и предпринимателей из разных стран, что способствует общему процветанию и развитию", – подчеркнул Марат Султангазиев.

Председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурской автономии Эркин Туниязу подчеркнул успешное сотрудничество Казахстана и СУАР в различных сферах, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм. Он также выразил уверенность в перспективе сотрудничества между Алматинской областью и СУАР при реализации совместных инвестиционных проектов.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:48

Фото: акимат Алматинской области

"Алматинская область, расположенная на пересечении ключевых транспортных маршрутов в Казахстане, является стратегическим центром, способствующим интенсивному развитию логистики и торговли. Ее близость к городу Алматы и китайской границе делает этот регион не только важным транспортным узлом, но и мощным катализатором для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок. Это обеспечивает эффективную связь между регионами и способствует развитию экономики как на уровне области, так и в национальном масштабе", – рассказал Эркин Туниязу.

В завершении Эркин Туниязу выразил уверенность в укреплении двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, а также реализации соглашений, достигнутых ранее.

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