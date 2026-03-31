Скандал с инватакси: миллионы тенге ушли на фиктивные услуги в Актау

Прокуратура Мангистауской области выявила грубые нарушения при оказании услуг инватакси в Актау. Об этом 31 марта 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Как отметили прокуроры, в ходе анализа законности в сфере защиты прав лиц с инвалидностью прокуроры установили факты нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные руководством городского отдела занятости и социальных программ.

"Так необоснованно перечислены денежные средства поставщику услуг инватакси за неоказанные услуги. Приняты меры по возврату государству 5,3 млн тенге". Прокуратура Мангистауской области

По акту прокурорского реагирования решением уполномоченного органа по делам государственной службы начальник отдела привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Чиновнику вынесено взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что приказом министра транспорта от 19 января 2026 года внесены изменения в Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом (инватакси).