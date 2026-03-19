Общество

Ставки на 6,8 млн тенге – чиновники Экибастуза попались на азартных играх

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 19:31 Фото: freepik
В Экибастузе прокуратура уличила группу государственных служащих в нарушении этических норм и увлечении азартными играми. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

По их данным, ряд чиновников местного акимата, вопреки законодательному запрету, имели активные счета в букмекерских конторах. Масштабы нарушений впечатляют: так, через личный счет заведующего сектором отдела ЖКХ прошел оборот в размере 6,8 млн тенге.

"Аналогичные нарушения выявлены у акима сельского округа, заместителя руководителя отдела жилищной инспекции, а также у семи работников структурных подразделений акимата города". Прокуратура Павлодарской области

По результатам служебного расследования материалы направлены в Совет по этике Департамента по делам госслужбы региона. Кроме того, за слабый контроль над подчиненными к дисциплинарной ответственности уже привлечен руководитель аппарата акима Экибастуза.

Это не единственный такой случай. В Западно-Казахстанской области 16 чиновников лишились своих должностей после проверки областной прокуратуры. Их тоже уличили в азартных играх через букмекерские конторы.

Канат Болысбек
Мы не должны довольствоваться результатами, а постоянно работать над достижениями новых целей – Токаев
Сотни работников завода в Экибастузе не получали зарплату: им задолжали 20 млн тенге
На севере Казахстана чиновников уволили за ставки в букмекерских конторах
"Барыс" назвал состав на последний выездной матч в сезоне КХЛ
Игрок казахстанского клуба вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной
Развод Шавката Рахмонова с женой назвали "продуманной тактикой" перед приговором
В России дали прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
