Ставки на 6,8 млн тенге – чиновники Экибастуза попались на азартных играх

В Экибастузе прокуратура уличила группу государственных служащих в нарушении этических норм и увлечении азартными играми. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

По их данным, ряд чиновников местного акимата, вопреки законодательному запрету, имели активные счета в букмекерских конторах. Масштабы нарушений впечатляют: так, через личный счет заведующего сектором отдела ЖКХ прошел оборот в размере 6,8 млн тенге.

"Аналогичные нарушения выявлены у акима сельского округа, заместителя руководителя отдела жилищной инспекции, а также у семи работников структурных подразделений акимата города". Прокуратура Павлодарской области

По результатам служебного расследования материалы направлены в Совет по этике Департамента по делам госслужбы региона. Кроме того, за слабый контроль над подчиненными к дисциплинарной ответственности уже привлечен руководитель аппарата акима Экибастуза.

Это не единственный такой случай. В Западно-Казахстанской области 16 чиновников лишились своих должностей после проверки областной прокуратуры. Их тоже уличили в азартных играх через букмекерские конторы.