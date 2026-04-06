Общество

"Казахмыс" инвестирует в развитие Жамбылской области

Фото: Казахмыс
В городе Шу и селе Бірлік Жамбылской области введены в эксплуатацию современные быстровозводимые модульные спортивные залы. Проекты реализованы при поддержке ТОО "Корпорация Казахмыс" в партнерстве с Общественным фондом "Қазақстан халқына" и акиматом области.

Общий объем инвестиций в строительство составил 346 млн тенге. Новые объекты рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию и позволяют ежедневно обеспечивать занятиями спортом до 100 человек.

Спортивные залы предназначены для командных видов спорта, включая футбол, волейбол и баскетбол. Их открытие позволит снизить дефицит спортивной инфраструктуры в городе Шу (более 40 тыс. жителей) и обеспечить современными условиями для занятий спортом население села Бірлік (около 5 тыс. человек), в том числе в зимний период. Отдельное внимание уделено доступности объектов для детей и подростков, включая детей с особыми образовательными потребностями.

В открытии приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, представители местных исполнительных органов, Общественного фонда "Қазақстан халқына", а также общественность и ветераны спорта.

Реализация проекта является частью системной работы "Казахмыса" по развитию регионов присутствия. В Жамбылской области эта работа ведется в рамках меморандума с акиматом Шуского района и включает развитие социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и поддержку населения.

С 2023 года общий объем финансирования социальных проектов в регионе составил 1,7 млрд тенге. Уже реализованы проекты по строительству спортивных и детских площадок, благоустройству населенных пунктов и поддержке социально уязвимых категорий граждан. Работа по развитию инфраструктуры спорта и образования продолжается.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
