В Алматы расширяют масштабы декоративного озеленения в рамках "Таза Қазақстан"

В Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" реализуется комплексная работа по декоративно-цветочному озеленению городских территорий. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города.

В 2026 году общая площадь декоративного цветочного озеленения составит 387 953 кв. м, что на 77% больше по сравнению с 2025 годом. Из них 107 836 кв. м (28%) займут однолетние цветники, 280 117 кв. м (72%) – многолетние цветники и цветущие кустарники. Также предусмотрено размещение 9 844 элементов вертикального озеленения.

Посадка цветочных композиций будет осуществляться вдоль пешеходных зон, магистральных улиц, а также на территориях парков и скверов. Программа охватывает все районы города и направлена на формирование единого подхода к озеленению городской среды.

Фото: акимат города Алматы

Отдельным направлением выделены работы по вертикальному озеленению транспортных развязок, магистральных улиц и разделительных полос, что позволит повысить визуальное качество и экологическую устойчивость городской инфраструктуры.

В рамках программ по посадке предусмотрены разбивка цветников из однолетней рассады, создание розариев, посадка декоративно-цветущих кустарников, высадка тюльпанов, а также проведение необходимого ухода.

Фото: акимат города Алматы

Реализация данных мероприятий способствует улучшению экологической обстановки и формированию комфортной городской среды для жителей и гостей.