#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

В Алматы расширяют масштабы декоративного озеленения в рамках "Таза Қазақстан"

Озеленение &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:35 Фото: акимат города Алматы
В Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" реализуется комплексная работа по декоративно-цветочному озеленению городских территорий. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города.

В 2026 году общая площадь декоративного цветочного озеленения составит 387 953 кв. м, что на 77% больше по сравнению с 2025 годом. Из них 107 836 кв. м (28%) займут однолетние цветники, 280 117 кв. м (72%) – многолетние цветники и цветущие кустарники. Также предусмотрено размещение 9 844 элементов вертикального озеленения.

Посадка цветочных композиций будет осуществляться вдоль пешеходных зон, магистральных улиц, а также на территориях парков и скверов. Программа охватывает все районы города и направлена на формирование единого подхода к озеленению городской среды.

Озеленение "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:35

Фото: акимат города Алматы

Отдельным направлением выделены работы по вертикальному озеленению транспортных развязок, магистральных улиц и разделительных полос, что позволит повысить визуальное качество и экологическую устойчивость городской инфраструктуры.

В рамках программ по посадке предусмотрены разбивка цветников из однолетней рассады, создание розариев, посадка декоративно-цветущих кустарников, высадка тюльпанов, а также проведение необходимого ухода.

Озеленение "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:35

Фото: акимат города Алматы

Реализация данных мероприятий способствует улучшению экологической обстановки и формированию комфортной городской среды для жителей и гостей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Реконструкция
16:26, 05 мая 2026
Обновление без паузы: как проходит реконструкция больницы №7 в Алматы
Высадка зеленых насаждений
11:43, 06 апреля 2026
Таза Қазақстан: в Алматы в 2026 году высадят более 550 тыс. зеленых насаждений
люди
13:46, 11 октября 2025
Жители Уральска вышли на озеленение города в рамках акции "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Фото: icehockey.kz
00:56, 06 мая 2026
Драма с пятью шайбами произошла в матче Польша – Казахстан на ЧМ-2026 по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: