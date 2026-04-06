Снег и резкое похолодание обрушатся на Казахстан
Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 7, 8 и 9 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что погода по стране резко ухудшится.
"Жители большей части Казахстана ощутят характерную для весны неустойчивую погоду: пройдут дожди, на севере, северо-западе – осадки (дожди, снег), на западе, юге – временами сильные дожди, на севере – сильные осадки. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юге – град, шквал".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Лишь на востоке страны, согласно прогнозу, сохранится погода без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман.
"На севере, северо-западе страны ожидается понижение температуры воздуха днем до +3+15°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупреждали, что морозы до -5°C вернутся в Казахстан.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript