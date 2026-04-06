Снег и резкое похолодание обрушатся на Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 7, 8 и 9 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода по стране резко ухудшится.

"Жители большей части Казахстана ощутят характерную для весны неустойчивую погоду: пройдут дожди, на севере, северо-западе – осадки (дожди, снег), на западе, юге – временами сильные дожди, на севере – сильные осадки. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юге – град, шквал". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на востоке страны, согласно прогнозу, сохранится погода без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман.

"На севере, северо-западе страны ожидается понижение температуры воздуха днем до +3+15°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупреждали, что морозы до -5°C вернутся в Казахстан.