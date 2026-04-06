Общество

Снег и резкое похолодание обрушатся на Казахстан

птица, ветка, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 12:04 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 7, 8 и 9 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода по стране резко ухудшится.

"Жители большей части Казахстана ощутят характерную для весны неустойчивую погоду: пройдут дожди, на севере, северо-западе – осадки (дожди, снег), на западе, юге – временами сильные дожди, на севере – сильные осадки. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юге – град, шквал".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на востоке страны, согласно прогнозу, сохранится погода без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман.

"На севере, северо-западе страны ожидается понижение температуры воздуха днем до +3+15°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупреждали, что морозы до -5°C вернутся в Казахстан. Подробнее о погоде в апреле 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Потепление, а затем резкое похолодание надвигаются на Казахстан
11:10, 04 февраля 2026
Потепление, а затем резкое похолодание надвигаются на Казахстан
Погода резко изменится 2-4 апреля: град, ливни и шквалистый ветер и до +30°С обрушатся на Казахстан
12:18, 01 апреля 2026
Погода резко изменится 2-4 апреля: град, ливни и шквалистый ветер и до +30°С обрушатся на Казахстан
Резкое похолодание и снегопады: на Казахстан обрушится мощный циклон
15:29, 03 ноября 2025
Резкое похолодание и снегопады: на Казахстан обрушится мощный циклон
Последние
Популярные
Читайте также
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана разгромил казахстанца на домашнем супертурнире
12:01, Сегодня
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана разгромил казахстанца на домашнем супертурнире
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
11:48, Сегодня
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
Финалистка чемпионата Азии по боксу из Казахстана прокомментировала разгромную победу
11:38, Сегодня
Финалистка чемпионата Азии по боксу из Казахстана прокомментировала разгромную победу
Казахстанский борец потерпел поражение на чемпионате Азии
11:32, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение на чемпионате Азии
