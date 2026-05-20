Казахстан снова накроет резкое похолодание: температура опустится до -3°С

Фото: pixabay

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 21, 22 и 23 мая 2026 года – предоставили специалисты РГП "Казгидромет". Из него следует, что в стране снова похолодает, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, после короткой передышки на территорию Казахстана начинает смещаться очередной холодный антициклон. "Обладая большими скоростями и подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет существенное понижение температуры воздуха сначала в северных, а затем и в восточных регионах страны. 22 мая в северных, 23 мая в восточных и центральных областях Казахстана столбики термометров в ночные часы опустятся до 0+5°С, а в отдельных районах и вовсе ожидаются заморозки до -3°С. В дневные же часы воздух прогреется лишь до +10+15°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в июне 2026 года. О том, каким будет лето-2026 в Казахстане, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью