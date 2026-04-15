Без очередей и границ: как работает телемедицина в Национальном госпитале
Мы заглянули в Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, место, где классическая медицина уверенно сочетается с современными технологиями. Здесь телемедицина перестала быть экспериментом и стала частью повседневной работы врачей.
Сразу обозначим важный момент: онлайн-консультация – это не замена очного приема, а его дополнение. Она не может быть приравнена к классическому приему специалиста, но помогает сориентироваться здесь и сейчас. Например, успокоить, если повода для тревоги нет, или, наоборот, без промедления направить пациента на личный визит.
Представьте ситуацию, что вы в другом городе, в командировке или просто не можете оперативно добраться до клиники, а вопрос по здоровью не терпит ожидания. Еще недавно это означало бы долгую дорогу, очереди и лишний стресс. Сегодня все проще. Один звонок – и врач уже на связи. Он выслушает жалобы, уточнит детали, оценит ситуацию и даст рекомендации.
Скорость, доступность и комфорт
Но телемедицина – это не только звонки. Это целая экосистема, которая работает в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. Здесь используют цифровые платформы, которые позволяют передавать результаты анализов, снимки и медицинские заключения в считанные минуты.
Мы поговорили с врачом офтальмологом Совминки Айгерім Пернебаевой, которая рассказала, как телемедицина помогает в ее области работы.
"В дистанционном формате чаще всего рассматриваются жалобы на синдром сухого глаза, покраснение, дискомфорт, зрительную усталость, особенно при длительной работе за компьютером. Также возможна коррекция ранее назначенного лечения, обсуждение динамики хронических состояний и консультирование по вопросам оптической коррекции. Телемедицина в офтальмологии позволяет провести оценку состояния глаз, интерпретировать жалобы, дать рекомендации по лечению и определить необходимость и срочность очного осмотра", – рассказывает офтальмолог.
Бесценное время, которое работает на пациента
Особенно ценна телемедицина на первом этапе, ведь она помогает быстро сориентироваться в ситуации, "отсортировать" обращения и понять, насколько срочно требуется очный прием. А в дальнейшем становится удобным инструментом для наблюдения в динамике, когда врач может отслеживать состояние пациента, оставаясь с ним на связи, даже на расстоянии.
"С развитием телемедицины отмечается тенденция к более раннему обращению пациентов. Доступность дистанционных консультаций снижает барьер обращения за медицинской помощью и позволяет своевременно проводить первичную или повторную оценку состояния", – резюмирует офтальмолог Айгерім Пернебаева.
При этом технологии не заменяют врача, они усиливают его возможности. Живое общение, профессиональный опыт и внимание к деталям остаются в центре процесса. Просто теперь к ним добавляются скорость, доступность и новые инструменты.
В Национальном госпитале знают, что за телемедициной будущее. И, судя по тому, как уверенно она внедряется, границы между пациентом и врачом действительно становятся все более условными. О нюансах работы с пациентами нам рассказала гинеколог Гузель Паттарова.
"Чаще всего онлайн проходят консультации по результатам анализов, мазков и УЗИ, подбор или коррекция гормональной терапии, вопросы контрацепции, нарушения менструального цикла, а также повторные консультации для оценки эффективности лечения. В общем, востребованы консультации, не требующие экстренного осмотра", – поясняет гинеколог.
Врач гинеколог отметила, что обязательно очное обращение требуется при острых болях внизу живота, кровотечениях, подозрении на внематочную беременность, новообразованиях, а также при необходимости осмотра на кресле, взятия мазков или проведения УЗИ.
Телемедицина – это дополнение, а не альтернатива полноценной диагностике, отсюда вытекает вопрос: насколько безопасно звонить по телефону и говорить о своих проблемах с врачом? Не утекают ли данные?
"При использовании официальных медицинских платформ это безопасно. А мы работаем именно через них. Такие сервисы соблюдают стандарты защиты персональных данных, а врач обязан сохранять медицинскую тайну. Главное – избегать случайных мессенджеров и выбирать проверенные сервисы. Перед консультацией желательно подготовить результаты анализов, УЗИ, выписки, список жалоб и вопросов. Мы сначала собираем анамнез, уточняем симптомы, затем даем рекомендации. Важно быть в спокойной обстановке и иметь стабильное интернет-соединение. Чем больше информации у врача, тем точнее консультация".Гузель Паттарова
Оперативность работы
Медицина больше не привязана только к кабинету. Она там, где нужен врач. Такая консультация может помочь распознать болезнь до того, как она может привести к серьезным осложнениям, и уже есть подтвержденные случаи, когда онлайн-консультация помогла распознать болезнь на ранней стадии.
"Был случай, когда пациентка обратилась онлайн с жалобами на нерегулярные кровянистые выделения. На первый взгляд, распространенная ситуация, но при детальном опросе и анализе анамнеза были выявлены тревожные признаки. Ей было рекомендовано срочно пройти очное обследование. В итоге диагностировали гиперплазию эндометрия (доброкачественное патологическое разрастание внутреннего слоя матки) на ранней стадии. Благодаря своевременной реакции удалось избежать серьезных осложнений и начать лечение вовремя", – рассказывает гинеколог Гузель Паттарова.
Телемедицина в Национальном госпитале – это рабочий инструмент, который приносит реальные результаты. Здесь она сокращает расстояния, ускоряет принятие решений и делает помощь ближе к каждому пациенту, независимо от того, где он находится. Это функция в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстана о том, как технологии перестают быть чем-то отдельным и становятся частью заботы о человеке.
