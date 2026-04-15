Без очередей и границ: как работает телемедицина в Национальном госпитале

Медицина сегодня движется в одном ритме с миром, цифровизация постепенно приходит во все сферы. Пока одни отрасли осваивают онлайн-форматы, здравоохранение уже делает следующий шаг, консультирует и поддерживает пациентов на расстоянии. Как работает телемедицина, выяснял Zakon.kz.

Мы заглянули в Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, место, где классическая медицина уверенно сочетается с современными технологиями. Здесь телемедицина перестала быть экспериментом и стала частью повседневной работы врачей.

Сразу обозначим важный момент: онлайн-консультация – это не замена очного приема, а его дополнение. Она не может быть приравнена к классическому приему специалиста, но помогает сориентироваться здесь и сейчас. Например, успокоить, если повода для тревоги нет, или, наоборот, без промедления направить пациента на личный визит.

Представьте ситуацию, что вы в другом городе, в командировке или просто не можете оперативно добраться до клиники, а вопрос по здоровью не терпит ожидания. Еще недавно это означало бы долгую дорогу, очереди и лишний стресс. Сегодня все проще. Один звонок – и врач уже на связи. Он выслушает жалобы, уточнит детали, оценит ситуацию и даст рекомендации.

Скорость, доступность и комфорт

Но телемедицина – это не только звонки. Это целая экосистема, которая работает в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. Здесь используют цифровые платформы, которые позволяют передавать результаты анализов, снимки и медицинские заключения в считанные минуты.

Мы поговорили с врачом офтальмологом Совминки Айгерім Пернебаевой, которая рассказала, как телемедицина помогает в ее области работы.

"⁠В дистанционном формате чаще всего рассматриваются жалобы на синдром сухого глаза, покраснение, дискомфорт, зрительную усталость, особенно при длительной работе за компьютером. Также возможна коррекция ранее назначенного лечения, обсуждение динамики хронических состояний и консультирование по вопросам оптической коррекции. Телемедицина в офтальмологии позволяет провести оценку состояния глаз, интерпретировать жалобы, дать рекомендации по лечению и определить необходимость и срочность очного осмотра", – рассказывает офтальмолог.

Бесценное время, которое работает на пациента

Особенно ценна телемедицина на первом этапе, ведь она помогает быстро сориентироваться в ситуации, "отсортировать" обращения и понять, насколько срочно требуется очный прием. А в дальнейшем становится удобным инструментом для наблюдения в динамике, когда врач может отслеживать состояние пациента, оставаясь с ним на связи, даже на расстоянии.

"С развитием телемедицины отмечается тенденция к более раннему обращению пациентов. Доступность дистанционных консультаций снижает барьер обращения за медицинской помощью и позволяет своевременно проводить первичную или повторную оценку состояния", – резюмирует офтальмолог Айгерім Пернебаева.

При этом технологии не заменяют врача, они усиливают его возможности. Живое общение, профессиональный опыт и внимание к деталям остаются в центре процесса. Просто теперь к ним добавляются скорость, доступность и новые инструменты.

В Национальном госпитале знают, что за телемедициной будущее. И, судя по тому, как уверенно она внедряется, границы между пациентом и врачом действительно становятся все более условными. О нюансах работы с пациентами нам рассказала гинеколог Гузель Паттарова.

"Чаще всего онлайн проходят консультации по результатам анализов, мазков и УЗИ, подбор или коррекция гормональной терапии, вопросы контрацепции, нарушения менструального цикла, а также повторные консультации для оценки эффективности лечения. В общем, востребованы консультации, не требующие экстренного осмотра", – поясняет гинеколог.

Врач гинеколог отметила, что обязательно очное обращение требуется при острых болях внизу живота, кровотечениях, подозрении на внематочную беременность, новообразованиях, а также при необходимости осмотра на кресле, взятия мазков или проведения УЗИ.

Телемедицина – это дополнение, а не альтернатива полноценной диагностике, отсюда вытекает вопрос: насколько безопасно звонить по телефону и говорить о своих проблемах с врачом? Не утекают ли данные?

"При использовании официальных медицинских платформ это безопасно. А мы работаем именно через них. Такие сервисы соблюдают стандарты защиты персональных данных, а врач обязан сохранять медицинскую тайну. Главное – избегать случайных мессенджеров и выбирать проверенные сервисы. Перед консультацией желательно подготовить результаты анализов, УЗИ, выписки, список жалоб и вопросов. Мы сначала собираем анамнез, уточняем симптомы, затем даем рекомендации. Важно быть в спокойной обстановке и иметь стабильное интернет-соединение. Чем больше информации у врача, тем точнее консультация". Гузель Паттарова

Оперативность работы

Медицина больше не привязана только к кабинету. Она там, где нужен врач. Такая консультация может помочь распознать болезнь до того, как она может привести к серьезным осложнениям, и уже есть подтвержденные случаи, когда онлайн-консультация помогла распознать болезнь на ранней стадии.

"Был случай, когда пациентка обратилась онлайн с жалобами на нерегулярные кровянистые выделения. На первый взгляд, распространенная ситуация, но при детальном опросе и анализе анамнеза были выявлены тревожные признаки. Ей было рекомендовано срочно пройти очное обследование. В итоге диагностировали гиперплазию эндометрия (доброкачественное патологическое разрастание внутреннего слоя матки) на ранней стадии. Благодаря своевременной реакции удалось избежать серьезных осложнений и начать лечение вовремя", – рассказывает гинеколог Гузель Паттарова.

Телемедицина в Национальном госпитале – это рабочий инструмент, который приносит реальные результаты. Здесь она сокращает расстояния, ускоряет принятие решений и делает помощь ближе к каждому пациенту, независимо от того, где он находится. Это функция в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстана о том, как технологии перестают быть чем-то отдельным и становятся частью заботы о человеке.

