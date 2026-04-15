Общество

Зима возвращается: сильные морозы до -18°С и снегопады вновь обрушатся на Казахстан

зима, снег, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:22 Фото: pixabay
В Казахстан вновь возвращается зима. Об этом свидетельствует прогноз погоды на ближайшие три дня – 16, 17 и 18 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что с 16 по 18 апреля погоду в стране будут формировать два барических образования.

"Циклон, смещающийся с запада на восток Казахстана, обусловит неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). К концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона, с которым прогнозируется похолодание".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, понижение температуры воздуха ожидается:

в начале периода:

  • на севере ночью до -1-8°С, днем до +1+8°С,

в конце периода:

  • на востоке ночью до -2-18°С, днем до 0+13°С.
"На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики добавили, что по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны – гололед.

Зима вернется в Астану, а чего ждать Алматы и Шымкенту – прогноз на 15-17 апреля

Ранее синоптики предупреждали, что в апреле 2026 года в Казахстан вернутся осадки и морозы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
