Зима возвращается: сильные морозы до -18°С и снегопады вновь обрушатся на Казахстан
В Казахстан вновь возвращается зима. Об этом свидетельствует прогноз погоды на ближайшие три дня – 16, 17 и 18 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что с 16 по 18 апреля погоду в стране будут формировать два барических образования.
"Циклон, смещающийся с запада на восток Казахстана, обусловит неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). К концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона, с которым прогнозируется похолодание".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, понижение температуры воздуха ожидается:
в начале периода:
- на севере ночью до -1-8°С, днем до +1+8°С,
в конце периода:
- на востоке ночью до -2-18°С, днем до 0+13°С.
"На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также синоптики добавили, что по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны – гололед.
Ранее синоптики предупреждали, что в апреле 2026 года в Казахстан вернутся осадки и морозы.
