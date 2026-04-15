Зима возвращается: сильные морозы до -18°С и снегопады вновь обрушатся на Казахстан

В Казахстан вновь возвращается зима. Об этом свидетельствует прогноз погоды на ближайшие три дня – 16, 17 и 18 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что с 16 по 18 апреля погоду в стране будут формировать два барических образования.

" Циклон , смещающийся с запада на восток Казахстана, обусловит неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). К концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона , с которым прогнозируется похолодание". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, понижение температуры воздуха ожидается:

в начале периода:

на севере ночью до -1-8°С, днем до +1+8°С,

в конце периода:

на востоке ночью до -2-18°С, днем до 0+13°С.

"На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики добавили, что по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны – гололед.

Ранее синоптики предупреждали, что в апреле 2026 года в Казахстан вернутся осадки и морозы.